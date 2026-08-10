Φωτιά στον Κουβαρά: Καταστράφηκε ολοσχερώς η πτηνοτροφική μονάδα – Βίντεο από drone δείχνει το μέγεθος των ζημιών

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Κουβαρά Αττικής που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (10.08.2026). Μετά από ώρες επιχείρησης, οι τουλάχιστον 200 πυροσβέστες με τα 7 εναέρια μέσα κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καμένες εκτάσεις και τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο ενώ καταστράφηκε ολοσχερώς πτηνοτροφική μονάδα όπου βρίσκονταν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο όρος Μερέντα, στον Κουβαρά, απειλώντας την περιοχή του Αγίου Στυλιανού για την οποία ζητήθηκε άμεσα εκκένωση. Οι κάτοικοι εγκατάλειψαν τα σπίτια τους πανικόβλητοι ευελπιστώντας πως οι φλόγες δεν θα μπουν στον οικισμό. Χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τα σπίτια τους σώθηκαν.

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Πέρα από τις εκτάσεις, τεράστιες ζημιές υπέστη πτηνοτροφική μονάδα. Βίντεο από drone τουnewsit.gr αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Ολόκληρη η επιχείρηση παραδόθηκε στις φλόγες, με πυκνούς και μαύρους καπνούς να βγαίνουν από τα παράθυρα.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η συγκεκριμένη μονάδα ήταν σε λειτουργία και πιθανόν να είχε ζώα μέσα τα οποία εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες.

Η φωτιά εντός της εγκατάστασης μαίνεται ακόμη καθώς υπάρχουν μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης.

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Πάνω από 200 πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή.

Στη μάχη για την κατάσβεσή της επιχείρησαν συνολικά επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές, και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Για την ασφάλεια των πολιτών μήνυμα του 112 ζήτησε από τους κατοίκους του Αγίου Στυλιανού να εκκενώσουν προς Καλύβια.

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στη περιοχή Αγίου Στυλιανού Κουβαρά της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής απομακρυνθείτε προς Καλύβια Θορικού. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σε πλάνα που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι φλόγες φαίνεται να έφτασαν μέχρι τη μάντρα σπιτιού, χωρίς ευτυχώς να προκαλέσουν ζημιές στο συγκεκριμένο σπίτι.

Μέσα στο χάος ωστόσο, αποτυπώθηκαν και εικόνες συγκίνησης, όταν ρεπόρτερ της ΕΡΤ έσωσε χελώνα από τις φλόγες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ρίχνουν νερό σε μπουκάλες υγραερίου

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες ενώ η φωτιά φαίνεται πως έχει περιοριστεί σε χαράδρα, πίσω από τον Άγιο Στυλιανό.