Φωτιά στον Βόλο: Καίει δίπλα σε σπίτια στον Καντήραγα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (26/9/2025) λίγο μετά τις 19:00, σε δασική έκταση εντός κατοικημένης περιοχής στην περιοχή Καντήραγας του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το THE NEWSPAPER, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής σπεύδουν στο σημείο της φωτιάς στον Βόλο για να ξεκινήσουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η φωτιά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλές μόνιμες αλλά και παραθεριστικές κατοικίες.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες κολόνα του ΔΕΔΔΗΕ, τμήμα βλάστησης και έκταση σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.

Η ανησυχία των κατοίκων είναι μεγάλη, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να περιοριστεί άμεσα το μέτωπο και να αποφευχθεί η εξάπλωσή του προς τα σπίτια.