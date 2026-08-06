Ελλάδα

Φωτιές σε Σκύρο και Λακωνία: Συνελήφθησαν 63χρονη και 71χρονος για εμπρησμό από αμέλεια

Μία 63χρονη και ένας 71χρονος συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ η πυρκαγιά στη Σκύρο παραμένει σε εξέλιξη
Φωτιά
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Δύο συλλήψεις έγιναν την Πέμπτη 06.08.2026 για για τις φωτιές που ξέσπασαν στη Σκύρο και τη Λακωνία. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος κινήθηκαν άμεσα για να διερευνήσουν τα περιστατικά και να διαπιστώσουν πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές.

Η πιο σοβαρή φωτιά καταγράφηκε στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 06.08.2026,με την εικόνα να είναι βελτιωμένη. Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν δύο συλλήψεις, με τις Αρχές να σχηματίζουν δικογραφίες για τα περιστατικά σε Σκύρο και Λακωνία.

Στη Σκύρο συνελήφθη μια 63χρονη, καθώς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η πυρκαγιά ξεκίνησε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιούσε για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου, ο οποίος λειτουργούσε ως κουζίνα. Στο νησί μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Στη Λακωνία συνελήφθη ένας 71χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην τοπική κοινότητα Αγίας Ειρήνης. Σύμφωνα με την έρευνα, η φωτιά προκλήθηκε από χρήση ψησταριάς σε οικοπεδικό χώρο, καίγοντας περίπου 100 τετραγωνικά μέτρα με ξερά χόρτα. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.600 ευρώ.

Η προανάκριση για τις δύο υποθέσεις συνεχίζεται, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Παράλληλα, τονίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα αποδίδονται άμεσα οι προβλεπόμενες ευθύνες.

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