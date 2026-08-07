Φωτιές σε Βοιωτία και Δυτική Αττική: Προσωρινά κρατούμενοι ο δήμαρχος, ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την φωτιά που ξεκίνησε από αιολικό πάρκο στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας δήμαρχος που συνελήφθη με την ιδιότητά του ως εργολάβος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ο εργολάβος, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του Αιολικού Πάρκου, απολογήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας Θηβών, σε μια διαδικασία που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (6.8.26) και ολοκληρώθηκε περίπου στις 4.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σημειώνεται πως το πρωί μόλις ο δήμαρχος πέρασε το κατώφλι της Ανακρίτριας έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από τους συγκεντρωμένους.

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Σύμφωνα με το lamianow.gr, μετά τις απολογίες τους, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτηση και των τριών.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά και στη συνέχεια επεκτάθηκε.

Σύμφωνα με την αυτοψία των πραγματογνωμόνων, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου καταγράφηκαν τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες, ενώ τα ευρήματα συνδέονται με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και τη δημιουργία σπινθήρων που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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Στο σημείο όπου εντοπίστηκε η έναρξη της φωτιάς βρέθηκαν πεσμένος ξύλινος στύλος και αγωγοί του δικτύου, ενώ στους μεταλλικούς κλώνους των καλωδίων καταγράφηκαν θερμικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις που, σύμφωνα με την έκθεση, φαίνεται να προϋπήρχαν της πυρκαγιάς.

Οι πραγματογνώμονες επισημαίνουν, παράλληλα, ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί στις 27 Ιουνίου 2026, περίπου 150 μέτρα από το σημείο έναρξης της μεγάλης φωτιάς, και είχε αποδοθεί επίσης σε βραχυκύκλωμα από επαφή ηλεκτροφόρων αγωγών.

Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνεται και κατάθεση μηχανολόγου-μηχανικού, σύμφωνα με την οποία κατά τη θερμογράφηση του δικτύου είχαν εντοπιστεί δύο σημεία με αυξημένες θερμοκρασίες. Ο διορισμένος πραγματογνώμονας ηλεκτρολόγος-μηχανικός εκτιμά ότι οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ταλάντωση των αγωγών, με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή ή να πλησιάσουν σε πολύ μικρή απόσταση και να δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο.

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι κατασκευαστικές ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί και σε προηγούμενη πυρκαγιά στη συγκεκριμένη γραμμή δεν είχαν αποκατασταθεί πλήρως.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκαν καλώδια ως πειστήρια και εντάχθηκαν στη δικογραφία, ενώ στα ευρήματα περιλαμβάνονται ίχνη ηλεκτρικού τόξου, τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών κλώνων των αγωγών.