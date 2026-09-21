Ηγουμενίτσα: Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του – «Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα»

Από τα χέρια του συντρόφου της έπεσε νεκρή η 25χρονη κοπέλα στην Ηγουμενίτσα, την Κυριακή (20.09.2026). Ο 27χρονος ομολόγησε τη στυγερή δολοφονία, ισχυριζόμενος πως μεταξύ τους προηγήθηκε καυγάς και «θόλωσε».

Η άγρια δολοφονία της νεαρής κοπέλας από μαχαιριές, αποκαλύφθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα και με τραύμα στον λαιμό. Λίγα μέτρα μακριά της ήταν και ο σύντροφός της που έφερε τραύματα στο στήθος. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου πλέον νοσηλεύεται φρουρούμενος.

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Αν και ο 27χρονος υποστήριξε αρχικά πως τους επιτέθηκαν, κατά τη εξέτασή του εν τέλει ομολόγησε πως την σκότωσε εκείνος.

Νωρίτερα είχε πέσει σε αντιφάσεις με αποτέλεσμα να προκαλέσει υποψίες στις αρχές.

Περιγράφοντας το σκηνικό της άγριας δολοφονίας, παραδέχθηκε πως ξεκίνησε μεταξύ τους άγριος καυγάς με αποτέλεσμα εκείνος να βγει εκτός ελέγχου και να την τραυματίσει θανάσιμα.

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«Τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα», φέρεται να είπε.

Το ζευγάρι φέρεται να τσακώθηκε για οικονομικούς λόγους, σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηγουμενίτσας, Βασίλη Νάκο, που μίλησε για τη δολοφονία.

Το μαχαίρι που έκοψε το νήμα της ζωής της 27χρονης, βρέθηκε επίσης λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου έπεσε νεκρό το θύμα.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν πλέον να εξακριβώσουν τα όσα συνέβησαν πριν από τον θάνατο της 25χρονης και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας της.

Ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καβγά και της επίθεσης.