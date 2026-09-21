Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής – Στο κάδρο η φωτογραφία, τα μηνύματα και το ημερολόγιο

Καθοριστική είναι η σημερινή μέρα στις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο στο Κολωνάκι.

Το γραφείο του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα (21.09.2026) ο υπνοθεραπευτής ο οποίος φέρεται να είχε παραλάβει από τη γιατρό φωτογραφία Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Κατά την κατάθεσή του αναμένεται να κληθεί να διευκρινίσει υπό ποιες συνθήκες απέκτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, ποια ακριβώς ήταν η σχέση του με τη γιατρό, καθώς και αν είχε γνώση των μεθόδων και των πρακτικών που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να εφάρμοζε.

Ο ίδιος έχει πει και φαίνεται ότι θα επαναλάβει και στις Αρχές ότι ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 5 το απόγευμα με τον υπνοθεραπευτή, και για τον λόγο αυτόν φαίνεται ότι του έστειλε τη φωτογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιάσει ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχθηκε, τις δύο επικοινωνίες με τη γυναίκα από το περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό.

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Μια πληροφορία αναφέρει ότι τον υπνωτιστή συνέστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη μια γυναίκα από τον χώρο της μουσικής.

Στο μεταξύ νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον προφυλακισμένο 58χρονο, καθώς εμφανίζεται σε κέντρο αισθητικής και αντιγήρανσης στις Φιλιππίνες να προωθεί τις υπηρεσίες του, παρουσιάζοντας μια «θαυματουργή» μέθοδο που, όπως υποστηρίζεται, μπορεί να κάνει κάποιον να δείχνει έως και οκτώ χρόνια νεότερος.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό διαφημιστικό μήνυμα, η διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια. Με την ολοκλήρωση του πρώτου, ο ενδιαφερόμενος φέρεται να αποκτά την αίσθηση ότι είναι 4,4 χρόνια νεότερος, ενώ στο δεύτερο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση βλαστοκυττάρων, υποστηρίζεται ότι «αφαιρούνται» επιπλέον 3,5 χρόνια.

Ο ιδιοκτήτης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου φέρεται να είχε αναπτύξει επαφές με γιατρούς από το εξωτερικό, τους οποίους καλούσε προκειμένου να τους μεταφέρει την εμπειρία και τις γνώσεις του γύρω από τις κυτταρικές θεραπείες. Ο ίδιος εμφανιζόταν ως ειδικός με σημαντική εμπειρία στον συγκεκριμένο κλάδο, επιδιώκοντας τη δημιουργία συνεργασιών με αντικείμενο την προώθηση ολιστικών και θεραπειών που βασίζονται στη χρήση βλαστοκυττάρων.

Χαρακτηριστική είναι φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου και παρουσιάστηκε από το ΕΡΤnews. Σε αυτήν, ο κατηγορούμενος γιατρός καταγράφεται μαζί με συνάδελφό του, δερματολόγο από τις Φιλιππίνες, την ώρα που γευματίζουν σε εστιατόριο με θέα προς την Ακρόπολη.