Φωτιές στην Ελλάδα: 55 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο – Ισχυροί άνεμοι και την Κυριακή

Δεκάδες φωτιές ξέσπασαν μέσα σε μία ώρα και παρά τους ισχυρούς ανέμους, η πυροσβεστική στις περισσότερες περιπτώσεις κατάφερε γρήγορα και αποτελεσματικά να τις θέσει υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα ανέρχονται σε 55.

Από αυτές, όπως έγινε γνωστό, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12. Οι πιο σημαντικές εστίες το βράδυ του Σαββάτου είναι αυτές στην Πρέβεζα στην περιοχή Βρυσούλα και μία μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή Χελιδόνι στην Ηλεία.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Την Κυριακή θα επικρατήσουν και πάλι θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την ανατολική Αττική.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.