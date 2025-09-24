Ο Παλαιστίνιος που δάγκωσε αστυνομικό στην Ομόνοια είχε συλληφθεί πολλές φορές – «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου άκμπαρ»

Γνώριμος των αστυνομικών Αρχών φαίνεται ότι ήταν τελικά ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Τρίτης (23.9.25), αφού επιτέθηκε σε πεζό με ένα μπουκάλι και αργότερα δάγκωσε έναν αστυνομικό.

Ο Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μπουκάλι σε ανυποψίαστο αλλοδαπό επί της οδού Μάρνης στο κέντρο της Αθήνας και περίπου δύο ώρες αργότερα, επιτέθηκε σε αστυνομικούς που τον εντόπισαν, δαγκώνοντας τον ένα εξ αυτών στο πόδι.

Αρχικά, είχε δώσε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ψευδή στοιχεία που δεν αντιστοιχούσαν στο συγκεκριμένο άτομο.

Σύμφωνα πάντως με το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ένας 24χρονος Παλαιστίνιος είχε εισέλθει στη χώρα στις 30 Ιουνίου 2022 και είχε λάβει άδεια παραμονής η οποία είχε λήξει στις 29 Ιουνίου 2025.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας ο συγκεκριμένος είχε συλληφθεί πολλές φορές κατά το παρελθόν.

Στις 21/4/22 είχε συλληφθεί στη Σάμο για παράνομη είσοδο στη χώρα. Στις 27/7/23 συνελήφθη στην Κω για σωματικές βλάβες. Την 1/6/2024 στην Ομόνοια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για σωματικές βλάβες και αντίσταση και απείθεια. Στις 28/2/2025 συνελήφθη στον Κολωνό χωρίς χαρτιά και δρομολογήθηκε δεύτερη διοικητική απέλαση. Στις 3/3/2025 συνελήφθη στον Κολωνό για αντίσταση και απείθεια. Στις 15/6/2025 συνελήφθη εκ νέου στην Ομονοια για φθορές ενώ συνελήφθη και πάλι στις 30/7/2025 στην Ομονοια για φθορές και σωματικες βλάβες και στις 24/9/2025 για αντίσταση, απείθεια και ληστεία.

«Ούρλιαζε “Αλλάχου άκμπαρ”»

«Φώναζε και ούρλιαζε “Αλλάχου άκμπαρ”. Πέρναγε συνεχώς από μπροστά μου και έκανε φασαρία. Ήταν υπό την επήρεια ουσιών και πήγε να πάρει από έναν άνθρωπο την αλυσίδα. Μετά από λίγη ώρα ήρθε η αστυνομία. Να φανταστείτε, δύο αστυνομικοί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά και ενώ φόραγε χειροπέδες. Είχε μια τσάντα στα χέρια του», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο newsit.gr.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, βαριές και επικίνδυνες σωματικές βλάβες, μεταξύ άλλων.