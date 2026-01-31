Ελλάδα

Φρεγάτα «Κίμων»: «Δεν υπάρχει κύμα παραιτήσεων», λένε πηγές του ΥΠΕΘΑ

Μόνο μία παραίτηση χαμηλόβαθμου ΕΠΟΠ έχει γίνει λένε αναφέρουν πηγές του υπουργείου
Φρεγάτα «Κίμων»
Η φρεγάτα «Κίμων» στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας διαψεύδουν ότι υπάρχει κύμα παραιτήσεων στη νέα φρεγάτα του Πολεμικού μας Ναυτικού, την «ΚΙΜΩΝ».

Τονίζουν ότι η εικόνα που καλλιεργήθηκε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς το υποτιθέμενο «κύμα» παραιτήσεων από την φρεγάτα Κίμων αφορά μόνο μία περίπτωση.

Πρόκειται για χαμηλόβαθμο ΕΠΟΠ, δίοπο, που πέτυχε σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκε για θέση δημοτικού αστυνόμου σε δήμο.

«Τα στελέχη που υπηρετούν στο πλοίο δηλώνουν περήφανα γιατί βρίσκονται σε μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες του Στόλου και σε πλοίο πρώτης γραμμής για την αποτροπή στη θάλασσα», όπως τονίζουν.

Τέλος, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν πως το κλίμα στο Πολεμικό Ναυτικό σήμερα είναι σαφώς καλύτερο από ό,τι πριν περίπου δυόμισι χρόνια, μετά και τις αυξήσεις σε μισθούς και τα επιδόματα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: OnAlert.gr

