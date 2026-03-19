Ελλάδα

Φθιώτιδα: Πατέρας ενός 2χρονου παιδιού ο 21χρονος Στέλιος που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα

Είχε χάσει τον παππού του πριν από 10 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα - Στενός συγγενής του μιλά στο newsit.gr
Θανατηφόρο τροχαίο στον Δοκομό
Τα συντρίμμια του αυτοκινήτου που επέβαινε ο 21χρονος
Κώστας Χάλκος

«Άφησε πίσω του ένα παιδί 2 χρόνων και μια γυναίκα», λέει στο newsit.gr συγγενής του 21χρονου Στέλιου που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026) στην Φθιώτιδα

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Παλαμά Λαμίας από την απώλεια του Στέλιου που έφυγε μόλις στα 21 του χρόνια. Ξεκίνησε όπως κάθε μέρα να πηγαίνει στην δουλειά του, όμως δεν γύρισε ξανά πίσω. «Ήταν ένα πολύ καλό παιδί και έφυγε τόσο άδικα. Το παλικάρι μας ήταν πατέρας, είχε ένα μικρό αγοράκι. Ζούσε με την γυναίκα του σε ένα χωριό έξω από τον Δομοκό στην Φθιώτιδα. Είχε μετακομίσει εκεί για να είναι πιο κοντά στην δουλειά του. Είμαστε όλοι σε σοκ, κρίμα νέο παιδί», λέει στενό συγγενικό πρόσωπο του 21χρονου για το τροχαίο δυστύχημα.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι πριν από 10 χρόνια, ο παππούς του 21χρονου είχε σκοτωθεί και επίσης σε τροχαίο δυστύχημα στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας – Δομοκού μετά από σύγκρουση με φορτηγό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε πάνω σε ένα λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές για να τους πάει στο σχολείο. 

Λίγο νωρίτερα, αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο newsit.gr περιέγραψε καρέ καρέ όσα έγιναν στον δρόμο της Φθιώτιδας όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα.

Το λεωφορείο μετά την σύγκρουση

«Το αυτοκίνητο είχε συγκρουστεί πλαγιομετωπικά με το λεωφορείο, μετά από μια στροφή. Από ό,τι φαίνεται, το όχημα έχασε τον έλεγχο, πιθανότατα λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου. Το αυτοκίνητο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω στις μπάρες, ξηλώνοντας αρκετές σιδερένιες κολώνες. Το αυτοκίνητο είχε διαλυθεί εντελώς. Το μπροστινό μέρος δεν υπήρχε, η μηχανή, το σασμάν, όλα είχαν καταστραφεί. Το σώμα του παιδιού είχε μετακινηθεί προς τα πίσω, στο πίσω κάθισμα. Τα πόδια του ήταν σχεδόν έξω από την μπροστινή πλευρά, καθώς η πόρτα είχε διαλυθεί», είχε αναφέρει.

Πυροσβέστες έσπευσαν αμέσως στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τον νεαρό από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου. Ο 21χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής.

Αν και οι γιατροί έδωσαν μάχη για τη ζωή του, ο νεαρός δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στον θρήνο τόσο την οικογένειά του, όσο και την τοπική κοινότητα της Φθιώτιδας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
155
95
81
65
61
Newsit logo
Newsit logo