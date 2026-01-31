Ελλάδα

Φυλακές Κορυδαλλού: Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη σε 10 κελιά

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο κρατουμένων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων
Οι φυλακές Κορυδαλλού
Φωτογραφία Αρχείου / Eurokinissi

Επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπως έγινε γνωστό σήμερα Σάββατο (31.1.26). Οι αστυνομικοί εντόπισαν κινητά τηλέφωνα και κατεργασμένη κάνναβη.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της ΔΑΟΕ, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) και αστυνομικού σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά των φυλακών Κορυδαλλού, τρεις θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Δύο νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους 2,75 γραμμαρίων,

Τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

