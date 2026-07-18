Γαργαλιάνοι: Πυροσβέστης και πρώην κοινοτάρχης συνελήφθησαν για εμπρησμούς – Κατηγορούνται και για εκβιασμούς

Ένας πυροσβέστης, ένας πρώην κοινοτάρχης και ο αδελφός του συνελήφθησαν σήμερα (18.07.2026) στους Γαργαλιάνους για κατά συρροή εμπρησμούς στην περιοχή, τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια.

Η έρευνα που έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Μεσσηνίας, οδήγησε τις αρχές στον εντοπισμό των συγκεκριμένων ανθρώπων. Σύμφωνα πληροφορίες, οι 3 κατηγορούμενοι προχωρούσαν συστηματικά σε εμπρησμούς, καίγοντας αγροτεμάχια και αποθήκες στους Γαργαλιάνους.

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Πέρα από τον πρόεδρο της κοινότητας και τον αδελφό του που σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 βρέθηκαν με χειροπέδες στα χέρια, συνελήφθη και 67χρονος πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης.

Οι τρεις τους αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στις δικαστικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της δράσης τους και τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις εμπρησμών.

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Πληροφορίες του ΑΝΤ1 αναφέρουν επίσης όταν οι «3» είχαν βαριά εγκληματική δραστηριότητα και πέρα από τους εμπρησμούς από πρόθεση, κατηγορούνται για εκβιασμούς, κλοπές και φθορές.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 7 φωτιές (3 δασικές και 4 αγροτικές) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Από την έρευνα των αρχών οι 3 συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού καθώς παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης της φωτιάς.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.