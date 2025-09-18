Γιάννης Μάλαμας: Αναβλήθηκε η δίκη του για τις κουτουλιές και τις απειλές σε αστυνομικούς

Αναβλήθηκε η δίκη του Γιάννη Μάλαμα, γιου του Σωκράτη Μάλαμα, στο Αυτόφωρο για τον Απρίλιο λόγω κωλύματος του συνηγόρου υπεράσπισης του.

Ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα κατηγορούμενος δικάζεται για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων, της απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή κατά υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, εξύβριση κατά συρροή και απειλή κατά συρροή.

Η υπόθεση αφορά στο περιστατικό που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής (18.9.2025) όταν κατά τον έλεγχο του από αστυνομικούς φέρεται να τους έβρισε και να κουτούλησε έναν από αυτούς.

Είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση του με οδηγό ταξί.