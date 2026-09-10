Ελλάδα

Κρήτη: Οδηγός σκόρπισε τον τρόμο σε τούνελ – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και προσπέρασε παράνομα νταλίκα και βυτιοφόρο

Έμεινε στην αντίθετη λωρίδα για αρκετή ώρα ώστε να προσπεράσει και τα δύο βαριά οχήματα - Δείτε βίντεο
Αυτοκίνητα
Ο οδηγός του μικρού ΙΧ έμεινε για ώρα στο αντίθετο ρεύμα ώστε να κάνει την προσπέραση
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Παρά την αυστηριοποίηση του νόμου, τις παρεμβάσεις και την δημόσια κατακραυγή, η οδήγηση στους δρόμους της χώρας μας παραμένει απαιτητική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτή τη φορά, στο «μικροσκόπιο» μπαίνει βίντεο από οδηγό στην Κρήτη ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο από τον τρόπο που οδηγούσε.

Στα πλάνα φαίνεται ο οδηγός μικρού ΙΧ να κάνει παράνομη προσπέραση μέσα σε τούνελ της Κρήτης, λίγο πιο έξω από την Χερσόνησο, το βράδυ της Τετάρτης (09.09.2026). Όπως καταγράφει κάμερα οχήματος όπου βρίσκονταν στο σημείο, ο οδηγός μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα ενώ υπάρχει σήμανση πως απαγορεύεται η προσπέραση.

Μάλιστα μένει στο αντίθετο ρεύμα για αρκετή ώρα, προσπαθώντας να προσπεράσει όχι ένα αλλά τουλάχιστον 2 οχήματα. Το ένα από αυτά βυτιοφόρο και το άλλο νταλίκα.

Και όλα αυτά σε σημείο όπου απαγορεύεται η προσπέραση και εντός του τούνελ που από την φύση του δεν παρέχει αρκετή ορατότητα στους οδηγούς.

Παρά την επικίνδυνη οδήγηση, το περιστατικό δεν είχε ως αποτέλεσμα κάποια σύγκρουση ή άλλο ατύχημα.

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