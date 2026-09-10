Τροχαίο με ηλεκτρικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη: Παραμένουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία δύο γυναίκες τραυματίες

Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου δυο από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν χθες (09.09.2026) στη Θεσσαλονίκη μετά τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων. Ένα εκ των οποίων κατέληξε πάνω σε στάση που υπήρχε κόσμος.

Οι δύο γυναίκες εξακολουθούν να είναι σε σοκ μετά τον τραυματισμό τους στη στάση του λεωφορείου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η 21χρονη είναι πιο σοβαρά τραυματισμένη, καθώς υπέστη τραυματισμό στο πόδι. Χτες (09.09.2026) το βράδυ υποβλήθηκε και σε χειρουργείο που ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 ώρες. Στη χειρουργική κλινική νοσηλεύεται και η 62χρονη.

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Πρόκειται για τις δύο γυναίκες βρίσκονταν στην στάση, εκεί δηλαδή που έπεσε το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, με αποτέλεσμα πραγματικά να ξηλώσει την στάση, αλλά και να χτυπήσει τις δύο γυναίκες. Οι άλλες δύο γυναίκες, η 17χρονη και η 50χρονη, είχαν πιο ελαφριά τραύματα και πήραν εξιτήριο χθες.

Ο οδηγός του αστικού του ΟΑΣΘ, που ήταν και ηλεκτρικό, σφηνώθηκε στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το οποίο ήταν σταματημένο στη στάση. Καθώς δεν υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος ίσως κάτι διέφυγε από την προσοχή του και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Επίσης ίσως την τελευταία στιγμή να είδε το λεωφορείο του ΚΤΕΛ της γραμμής 57 και προσπάθησε κάπως να αποφύγει τη σύγκρουση. Ενδεχόμενα που όλα εξετάζονται.



Τι λέει ο οδηγός του ΚΤΕΛ

Ο οδηγός του ΚΤΕΛ, του λεωφορείου δηλαδή που ήταν σταματημένο στη στάση, μίλησε στην ΕΡΤ: «Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες. Όταν άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός. Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στην στάση», ανέφερε ο οδηγός.