Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Αναίσθητος στο κρεβάτι από τις 14:44 – Τι δείχνουν οι 2 φωτογραφίες από το κινητό της γιατρού

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη
Φωτογραφία ντοκουμέντο από το εσωτερικό του ιατρείου
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα
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Το ντοκουμέντο της ντροπής, οι δύο φωτογραφίες και το βίντεο που τράβηξαν οι δύο γιατροί στο παραϊατρικό εργαστήριο της οδού Καρνεάδου, αποκαλύπτει ότι όχι μόνο δεν φρόντισαν όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν αναίσθητος και οι ενδείξεις του μηχανήματος έδειχναν ότι «έσβηνε» να καλέσουν το ΕΚΑΒ, για να σωθεί, αλλά αντιθέτως συνέχισαν τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Οι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητο, στο «ηλεκτρικό κρεβάτι», καλωδιωμένο.

Φοράει μια κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα, έχει κλειστά μάτια ενώ το κεφάλι του γέρνει προς τα δεξιά. Είναι προφανές πως είναι αναίσθητος. Το σώμα του, είναι καλυμμένο με μια σκούρα πράσινη κουβέρτα.

Αυτό που προβληματίζει έντονα τους αστυνομικούς και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το αν τη συγκεκριμένη στιγμή που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες, ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός είναι το γεγονός ότι το δεξί του πόδι αγγίζει το έδαφος.

Πάνω από τον αναίσθητο τραγουδιστή διακρίνεται ένας πίνακας ο οποίος μάλιστα έχει γείρει στραβά που σημαίνει ότι πιθανότατα από τη βιαστική και άτσαλη κινητικότητα μέσα στον χώρο, μετακινήθηκε. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με το βίντεο που τραβήχτηκε, δεν απεικονίζει τον αναίσθητο Μαζωνάκη αλλά τη λειτουργία εκείνη τη στιγμή των μηχανημάτων, το μόνιτορ με τις ενδείξεις αποκαλύπτουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 

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