Γαλάτσι: Οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες σε πυλωτή πολυκατοικίας – Δύο ένοικοι στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Γαλάτσι όταν οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες μέσα σε πυλωτή πολυκατοικίας στο Γαλάτσι. Η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής στη φωτιά ήταν σωτήρια, με τους κατοίκους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (15/9/2026) στη συμβολή των οδών Ήρας και Πλάτωνος στο Γαλάτσι δημιουργώντας πανικό στην γειτονιά.

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Σύμφωνα με πληροφορίες ένα μηχανάκι άρπαξε φωτιά με αποτέλεσμα να εξαπλωθούν άμεσα οι φλόγες και σε παρακείμενο όχημα.

Δύο ένοικοι της πολυκατοικίας που διέμεναν στον πρώτο όροφο και εκείνη την ώρα κοιμόντουσαν μεταφέρθηκαν προληπτικά με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Η αρχική εκτίμηση της πυροσβεστικής είναι ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό πίνακα.