Ελλάδα

Χανιά: Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση το 2 βδομάδων βρέφος – «Έπεσε από ύψος», λέει η μητέρα του

Όταν το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
πόδια μωρού
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Το 2 βδομάδων βρέφος που μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο νοσοκομείο Χανίων εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, αφού μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής (13/9/2026).

Οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στα Χανιά διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του βρέφους, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η μητέρα, η οποία μεγαλώνει μόνη της το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κατά την απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος, επιχειρώντας να εξηγήσει με αυτόν τον τρόπο τα σοβαρά τραύματα που υπέστη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ισχυρισμοί της δεν φαίνεται να έχουν μέχρι στιγμής πείσει τις Αρχές, καθώς τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της έρευνας κρίνονται επιβαρυντικά.

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι και από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην κατάσταση της υγείας του νεογνού. Η τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο αναφέρει ότι η κατάσταση του βρέφους παραμένει σταθερή, αλλά σοβαρή, ενώ οι γιατροί συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του.

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