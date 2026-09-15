Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται σήμερα – Η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδιά του

Την πόρτα εξόδου των φυλακών Δομοκού περνά το μεσημέρι της Τρίτης (15.09.2026) ο τελεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος.

Το άλλοτε πρωτοπαλίκαρο του Νίκου Μιχαλολιάκου βγαίνει από τη φυλακή με λήξη ποινής, ή αλλιώς απόλυση από το σωφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών: τα 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 2020, όποτε του επιβλήθηκε η πρωτόδικη ποινή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας- και σχεδόν 1.5 χρόνο από την προφυλάκισή του αμέσως μετά τη σύλληψή του, το 2013. Τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθείσας ποινής, ο Ηλίας Κασιδιάρης τα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα στη φυλακή, όπου η μία ημέρα λογίζεται διπλή.

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Έτσι λοιπόν και παρά τα διαδοχικά απορριπτικά αιτήματα για υφ’ όρων απόλυσή του, πριν τη συμπλήρωση έκτισης της ποινής του, σήμερα πέφτει η αυλαία του εγκλεισμού για τον καταδικασμένο διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης και επιστρέφει στην κοινωνία ελεύθερος, με ήδη καταστρωμένα πολιτικά σχέδια, όπως φαίνεται.

Ήδη, μέσω της δήλωσης της συνηγόρου του, Βάσως Πανταζή τις προηγούμενες ημέρες, δηλώνει ότι προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου, όπου αναμένεται, μεταξύ άλλων, να δηλώσει «παρών» στην πολιτική σκακιέρα, εν μέσω προεκλογικής περιόδου.

Το «πράσινο φως» για επιστροφή στην πολιτική

Η απάντηση δεν είναι απλή, αντίθετα είναι αρκετά πολυπαραγοντική. Σύμφωνα με την τροπολογία – σφήνα του τότε υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, το 2023, όποιος έχει καταδικαστεί έστω και πρωτοδίκως για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δεν μπορεί να υποψήφιος αρχηγός κόμματος, για όσο διάστημα διαρκεί η ποινή του, δηλαδή για 13 έτη στην περίπτωση Κασιδιάρη.

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Και εδώ έρχεται η πρώτη διαφωνία στην ερμηνεία του νόμου ανάμεσα σε αρκετούς συνταγματολόγους και νομικούς. Κατά τη μία πλευρά, η αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του Ηλία Κασιδιάρη ολοκληρώθηκε με την έξοδό του από τη φυλακή. Κατά την άλλη πλευρά, η νομοθετική ρύθμιση είναι σε ισχύ μέχρι το 2033, οπότε τυπικά λήγει η ποινή των 13 ετών (υπολογίζεται ότι ξεκίνησε με την πρωτόδικη καταδίκη το 2020).

Σε κάθε περίπτωση, η τροπολογία Βορίδη αποτέλεσε ήδη την «πυξίδα» για τους δικαστές του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, το 2023, οι οποίοι «έκοψαν» τον Ηλία Κασιδιάρη και το κόμμα του «Έλληνες» από τα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών.

Τα δικαστικά «χαστούκια» στις πολιτικές βλέψεις Κασιδιάρη συνεχίστηκαν με την απόφαση του Εκλογοδικείου, τον Ιούνιο 2025, το όποιο αφαίρεσε τη βουλευτική έδρα από τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, με το σκεπτικό, ότι τον Ιούνιο του 2023, το εκλογικό σώμα εξαπατήθηκε, καθώς πραγματικός αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος δεν ήταν ο εμφανιζόμενος Βασίλης Στίγκας, αλλά ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Αντίστοιχη ήταν και η κρίση της πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη, στην έρευνα που διενήργησε προσωπικά για τα πεπραγμένα των Σπαρτιατών. Κατά την ανώτατη εισαγγελική λειτουργό, ο Βασίλης Στίγκας ενήργησε ως «αχυράνθρωπος» του κόμματος και ο Ηλίας Κασιδιάρης υπήρξε ο υποκρυπτόμενος ηγέτης του κόμματος, με τους βουλευτές να λαμβάνουν απευθείας οδηγίες και εντολές από αυτόν, ακόμα και επισκέψεις τους στο Δομοκό.

Συνεπώς ακόμα και τώρα, παρά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη, το πολιτικό του μέλλον περνά και πάλι από τη δικαστική κρησάρα. Τα δέκα μέλη, Αρεοπαγίτες του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει το δικαίωμα, με οποιονδήποτε τρόπο, είτε ως αρχηγός κόμματος, είτε ως υποψήφιος βουλευτής, να κατέλθει στον πολιτικό στίβο.

Από το Μελιγαλά, στο χαστούκι της Κανέλη και τους πύρινους λόγους στη Βουλή

Ο βίος και η πολιτεία του καταδικασμένου διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, Ηλία Κασιδιάρη, έχουν αναδειχθεί με λεπτομέρεια στις καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

Έχοντας μια διαδρομή από την εκπαίδευση νεοσύλλεκτων Χρυσαυγιτών στο Μελιγαλά, στη Νέδα και αλλού, έως τις οργανωμένες επιθέσεις και τα πογκρόμ κατά μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, ο Ηλίας Κασιδιάρης έδειξε από νωρίς ότι ήθελε να είναι πρωταγωνιστής στο νεοναζιστικό αφήγημα της Χρυσής Αυγής.

Με πύρινους λόγους, γεμάτους αντισημιτισμό και ρατσιστική βία, μέσα και έξω από το Κοινοβούλιο, υμνούσε τον εθνικισμό και καλούσε τον κόσμο στη βία για την «εθνοκάθαρση». Τον Ιούνιο του 2012, σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεοπτική εκπομπή του αείμνηστου Γιώργου Παπαδάκη δε δίστασε να χαστουκίσει τη βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη και να βρέξει τη Ρένα Δούρου.

Επανειλημμένως έχει διατυπώσει ανοικτά νεοναζιστικές θέσεις, εγκωμιάζοντας ναζιστές και χρησιμοποιώντας ναζιστικά σύμβολα, ενώ στο σώμα του φέρει και αντίστοιχα τατουάζ. Στην αγάπη του για το ναζισμό έχει βασιστεί και το… συγγραφικό του έργο, αφού έχει γράψει βιβλία ιδεολογικού περιεχομένου, όπως τη «Μαύρη Βίβλο του Πολιτικού Συστήματος» και έργα για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προωθώντας την ακροδεξιά κοσμοθεωρία.

Παρά τον εγκλεισμό του, στις φυλακές υψίστης ασφαλείας κατά τα άλλα… του Δομοκού, συνέχισε την ψηφιακή προπαγάνδα, χρησιμοποιώντας τα social media και εφαρμογές όπως το Telegram για να επικοινωνεί με το κοινό του, να εκτοξεύει απειλές και να στήνει πολιτικά σχήματα με άλλους «μπροστάρηδες».