Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Αναβλήθηκε για την Παρασκευή η νεκροψία – Η οικογένειά του ζητά να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος

Η νεκροψία - νεκροτομή ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης αλλά τελικά θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής
Γιώργος Μαζωνάκης
NDP Photo
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Το πρωί της Παρασκευής (11.9.26) θα πραγματοποιηθεί τελικά η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μετά από ανακοπή, χθες Τετάρτη, σε ηλικία 54 ετών.

Η νεκροψία στη σορό του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι ώστε να διευρυνηθούν τα αίτια του θανάτου του.

Η νεκροψία αναβλήθηκε για αύριο το πρωί καθώς η οικογένειά του ζήτησε να τοποθετηθεί τεχνικός σύμβουλος.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος κατέληξε χθες το απόγευμα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Από νωρίς το πρωί, στο ιατρείο μεταβαίνουν διαδοχικά στελέχη του ελληνικού FBI, ενώ στο σημείο προσήλθε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στον χώρο βρίσκονται εκ νέου σήμερα και οι δύο γιατροί που φέρεται να διαχειρίζονται και να είναι ιδιοκτήτες της κλινικής.

Παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της Ασφάλειας και στελεχών του ελληνικού FBI, καλούνται να υποδείξουν στους αστυνομικούς όλους τους χώρους του ιατρείου, στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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