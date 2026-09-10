Κάρπαθος: Συμμορία εξαπάτησε ανήλικο και του έκλεψε χρήματα και τιμαλφή – Συνελήφθησαν 17χρονος και 18χρονος

Στόχο έναν ανήλικο στην Κάρπαθο είχε αυτή τη φορά συμμορία, η οποία παρίστανε διάφορους φορείς όπως λογιστές ή αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να διαπράξουν απάτη και να καταφέρουν να του αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε χθες (9/9/2026) τα μέλη της συμμορίας στην Κάρπαθο, έναν 17χρονο και έναν 18χρονο και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία αφού το μεσημέρι της 7ης Σεπτεμβρίου άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε σπίτι και, χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι επρόκειτο να επιβληθεί πρόστιμο και να συλληφθούν οι γονείς ανηλίκου, κατάφερε να τον πείσει να παραδώσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα κατάφεραν στη συνέχεια να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τους δύο φερόμενους ως δράστες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πρόκειται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση, η αστυνομία απευθύνει εκ νέου προειδοποίηση προς τους πολίτες, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται περιστατικά εξαπάτησης από επιτήδειους οι οποίοι παρουσιάζονται τηλεφωνικά ή ακόμη και δια ζώσης ως λογιστές, αστυνομικοί, γιατροί ή υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φορέων.

Οι δράστες επιχειρούν να δημιουργήσουν φόβο και πίεση στα θύματά τους, ζητώντας χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ενώ αρκετές φορές στοχεύουν ηλικιωμένους ή άλλα ευάλωτα πρόσωπα.