Ελλάδα

Κυψέλη: Με προβιά ήταν τυλιγμένα τα οστά που βρέθηκαν σε δεύτερη σακούλα – Εξετάζεται αν είναι ανθρώπινα

Σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν έμοιαζαν εμφανώς ανθρώπινα, για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν από ιατροδικαστή
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Εντείνεται το θρίλερ στην Κυψέλη μετά τον εντοπισμό μιας δεύτερης σακούλας με οστά μετά τα άλλα που είχαν βρεθεί κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας.

Τα οστά που βρέθηκαν σε δεύτερη σακούλα στην Κυψέλη τα έχουν μεταφέρει στην ιατροδικαστική υπηρεσία για εκτίμηση.

Το νέο μακάβριο εύρημα εντόπισε ένας πολίτης και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία για να τα παραλάβει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα οστά είναι μικρού μεγέθους, ήταν τυλιγμένα σε προβιά και τοποθετημένα σε μια μαύρη σακούλα η οποία ήταν κάπως ξεθαμμένη. Η σακούλα εντοπίστηκε απέναντι από πολυκατοικία.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με το πρώτο εύρημα, τα συγκεκριμένα οστά δεν έμοιαζαν εμφανώς ανθρώπινα. Για τον λόγο αυτό, θα εξεταστούν από ιατροδικαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα οστά ή εάν ανήκουν σε ζώο.

Η σακούλα που εντοπίστηκε χθες βρέθηκε σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το γήπεδο της «Αλεπότρυπας», όπου είχε βρεθεί η πρώτη σακούλα με το κρανίο και τα ανθρώπινα οστά.

Αυτό που απομένει είναι να αποσαφηνιστεί από που προέρχονται τα συγκεκριμένα οστά και αν έχουν σχέση με αυτά που βρέθηκαν στην Αλεπότρυπα.

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