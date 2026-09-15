Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν το χωράει το μυαλό μου, ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία των γιατρών», λέει η αδερφή του Μαρία

Συντετριμμένη είναι η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρία, για τον ξαφνικό χαμό του τραγουδιστή που σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Η αδερφή του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, μίλησε αποκλειστικά στο Live News και μεταξύ άλλων είπε ότι δεν γνώριζε για την εν λόγω διαδικασία αλλά και το ότι είναι σοκαρισμένη με τα νέα στοιχεία που έστειλαν τους γιατρούς κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

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«Ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία τους για τον άδικο χαμό του παιδιού μας, τίποτε άλλο» είπε αρχικά η Μαρία Μαζωνάκη.

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι συντετριμμένη και όπως είπε δεν το χωράει το μυαλό της όταν τα στοιχεία έδειξαν ότι υπήρχαν ενδείξεις από πολύ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πάθαινε ανακοπή και δεν έκαναν τίποτα για να τον σώσουν.

«Το παρακολούθησε και δεν το χωράει το μυαλό μου. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία τους, δε νομίζω να βγουν», συμπλήρωσε σχετικά με τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τον είχαν αφήσει νεκρό για περίπου μιάμιση ώρα πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, ενώ από την αρχή σχεδόν της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης που έκαναν παράνομα σε ιδιωτικό ιατρείο χτυπούσε συναγερμός ότι κάτι δεν πάει καλά.

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Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τους εν λόγω γιατρούς και ζήτησε από τον κόσμο που τον αγαπούσε «να κρατήσουν τη μνήμη του ζωντανή για πάντα».

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο ενώ φύλλο και φτερό έχουν κάνει τα κλιμάκια της ΕΛΑΣ, το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ όσα αποκαλύπτονται για το ι συνέβη πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, σοκάρουν.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού και διαγράφηκαν.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το newsit.gr, oι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητo και καλωδιωμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο γνωστός τραγουδιστής φορούσε κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα ενώ απεικονίζονταν με κλειστά τα μάτια και έχοντας το κεφάλι του προς τα δεξιά, δείχνοντας πως είναι αναίσθητος.

Δεν έχει αποκαλυφθεί αν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός.