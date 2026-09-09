Δίκη Σήφη Βαλυράκη: «Νικήσαμε, δικαιωθήκαμε» είπε η χήρα του μετά την ενοχή των κατηγορουμένων ψαράδων



Δικαιωμένη νιώθει η χήρα του Σήφη Βαλυράκη βγαίνοντας από τα δικαστήρια μετά την απόφαση και την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

«Γεια σας παιδιά μου, νικήσαμε, δικαιωθήκαμε» ήταν η φράση που είπε η χήρα του Σήφη Βαλυράκη. Ο εισαγγελικός λειτουργός πρότεινε την ενοχή των δύο αδελφών αλιέων, τονίζοντας πως «επέδειξαν εγκληματική συμπεριφορά». Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορούμενοι χτύπησαν τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ με ξύλινο κοντάρι, προκαλώντας την πτώση του στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του.

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Τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από την προπέλα -είτε του σκάφους του θύματος είτε του αλιευτικού των κατηγορουμένων- ενώ στη συνέχεια οι δύο άνδρες εγκατέλειψαν τον Σήφη Βαλυράκη τραυματισμένο και αβοήθητο στο νερό και αποχώρησαν. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται πλήρως την κατηγορία.

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας για την οικογένεια Βαλυράκη, Κώστας Παπαδάκης, υπογράμμισε τη σημασία της εισαγγελικής πρότασης πως «οι κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Σήφη Βαλυράκη δεν είναι αθώοι. Αυτό διατράνωσε η εισαγγελική πρόταση, που υπήρξε ένα διήμερο σφυροκόπημα με πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού. Συνεχίζουμε με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας σε μια δίκη που μετά από 56 συνεδριάσεις φαίνεται, πεντέμισι χρόνια και πάνω μετά τη δολοφονία, να ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα».

Όπως πρόσθεσε ο κ. Παπαδάκης: «Η πρόθεση της οικογένειας ήταν από την αρχή η αναζήτηση της αλήθειας, η ανεύρεση και τιμωρία των ενόχων. Δεν θελήσαμε ποτέ να στείλουμε στο εδώλιο ψεύτικους ενόχους γιατί έτσι θα γλίτωναν οι αληθινοί. Αλλά η ακροαματική διαδικασία, με την πολυτέλεια στην οποία διεξήχθη, βοήθησε να παρελάσει όλη η αλήθεια μέσα από τη δίκη και να καταρρεύσουν όλα τα ψέματα. Περιμένουμε με πεποίθηση σε όσα έχουν αναδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία την απόφαση του δικαστηρίου για την ενοχή».