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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη: Αγάπησα τη φωνή και τα τραγούδια του, δεν έμοιαζε με κανέναν

Με μια συγκινητική ανάρτηση είπε "αντίο Γιώργο" ο υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η είδηση πως στα 54 χρόνια του έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, θαυμαστής του δημοφιλούς τραγουδιστή, ήταν από τους πρώτους που τον αποχαιρέτισαν μέσα από τα social media.

Ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη να τραγουδά, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τον άνθρωπο που, όπως είπε, άκουγε από μικρός, που αγάπησε τη φωνή του, τα τραγούδια του και το αμίμητο στυλ του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Τετάρτης (09.09.2026) στο νοσοκομείο Ελπίς και αφού μεταφέρθηκε εκεί από κλινική στο Κολωνάκι. Δεν είχε σφιγμό ούτε και αναπνοή, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν.

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του.

Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.

Καλό ταξίδι, Γιώργο», έγραψε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γεννηθεί το 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια. Η καταγωγή του είναι από τη Σητεία. Το 1992 έκανε τα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία και γρήγορα ξεχώρισε κι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του καλλιτεχνικού στερεώματος.

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