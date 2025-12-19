Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του μετά την μήνυση – Τεταμένες παραμένουν οι σχέσεις τους

Η οικογένειά του φαίνεται πως προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον τραγουδιστή αλλά οι κλήσεις παραμένουν αναπάντητες
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδελφές του, Βάσω και Μαρία
Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τις αδελφές του, Βάσω και Μαρία / NDP Photo

Τεταμένες παραμένουν οι σχέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και της οικογένειάς του, μετά τις δικαστικές διαμάχες για οικονομικά ζητήματα αλλά και τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Μετά την μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Παπαδόπουλος για άσεμνες χειρονομίες και ανήθικες προτάσεις από τον Γιώργο Μαζωνάκη, η οικογένεια του έβγαλε ανακοίνωση η οποία μεταδόθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025).

Στην ανακοίνωση, η οικογένειά του αναφέρεται στην επιτυχία της πρεμιέρας που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, το βράδυ της Πέμπτης.

«Παρακολουθήσαμε μέσω αναρτήσεων στα social media την τεράστια επιτυχία και την απίστευτη προσέλευση κόσμου στο νυχτερινό κέντρο όπου έκανε χθες βράδυ πρεμιέρα ο Γιώργος. Για μία ακόμη φορά, οι άνθρωποι που τον αγαπούν έδειξαν ότι είναι δίπλα του, στέκονται στο πλευρό του και έδωσαν δυναμικά το “παρών” σε μία στιγμή τόσο ιδιαίτερη για εκείνον. Η αγάπη αυτή είναι κάτι που μας ευχαριστεί και γνωρίζουμε ότι από τους ανθρώπους ο Γιώργος παίρνει δύναμη για να συνεχίσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρωινού», η σχέση του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του έχει πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Οι συγγενείς του προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή μαζί του αλλά οι κλήσεις και τα μηνύματα φαίνεται πως έμειναν αναπάντητα.

