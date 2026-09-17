Ελλάδα

Κτηνωδία στα Τρίκαλα: 11 σκύλοι σκοτώθηκαν με φόλες

Οι ιδιοκτήτες των ζώων στην περιοχή βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς, βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων
Σκύλος
Σκύλος / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Βασίλης Παπαδόπουλος
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Έντεκα σκυλιά έχασαν τη ζωή από φόλες το τελευταίο διήμερο στην περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων.

Τα σκυλιά τα είχαν κτηνοτρόφοι στην περιοχή για την φύλαξη του ζωικού κεφαλαίου των ποιμνιοστασίων τους, εντοπίστηκαν νεκρά ύστερα από ασυνείδητη ενέργεια αγνώστων, που τοποθέτησαν φόλες.

Το πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε την Τρίτη (15.09.2026) και αφορούσε συνολικά 8 σκυλιά που εντοπίστηκαν νεκρά από τους ιδιοκτήτες τους.

Την Τετάρτη (16.09.2026), οι ασυνείδητοι συνέχισαν απτόητοι το αποτρόπαιο έργο τους θανατώνοντας άλλα τρία σκυλιά.

Οι ιδιοκτήτες των ζώων βρίσκονται σε απόγνωση, ενώ οι Αρχές και οι αρμόδιοι φορείς, βρίσκονται σε κινητοποίηση για τον εντοπισμό των υπευθύνων.

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