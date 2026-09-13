Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος τον αποχαιρετά στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας – «Που λείπεις μου πεσε βαρύ»

Με τη λαϊκή αγρυπνία να ξεκινάει στις 19.30 άνθρωποι κάθε ηλικίας άρχισαν να συγκεντρώνονται από νωρίς το απόγευμα στη Νίκαια, για αποχαιρετήσουν τον αξέχαστο καλλιτέχνη
Αθηνά Σκορδιαλού , Έρικα Τεκτονίδου , Βασίλης Σακουλέβας
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Το δικό τους «παιδί της νύχτας», τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον άνθρωπο που συντρόφευε χαρές και λύπες με τα τραγούδια του, πηγαίνουν να δουν για τελευταία φορά το απόγευμα της Κυριακής (13/9/26) χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Αυτή τη φορά, χωρίς ποτό και γέλια αλλά με τη σιωπή του πένθους να βαραίνει την ατμόσφαιρα, για τον Γιώργο που δεν είναι πια εδώ… Το newsit.gr καταγράφει live όλα όσα συμβαίνουν.

19:41 | 13.09.2026
«Αθάνατος» φώναζε ο κόσμος την στιγμή που η σορός μπήκε στην εκκλησία
19:46 | 13.09.2026
19:46 | 13.09.2026
19:46 | 13.09.2026
19:34 | 13.09.2026
Έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας

Το πλήθος αποθεώνει τον σπουδαίο τραγουδιστή που «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών. Με χειροκροτήματα και το «Ώρες Μικρές» στα ηχεία έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.

19:30 | 13.09.2026
Που λείπεις... μας έπεσε βαρύ
19:19 | 13.09.2026
ΛΑΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΡΟ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΖΩΝΑΚΗ (ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI)
19:08 | 13.09.2026
«Κρίμα κι άδικο, τόσο νέος, είχε τόσα να δώσει - Τουλάχιστον θα σωθούν άλλοι άνθρωποι με τον θάνατό του»

«Κρίμα και άδικο». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη οι άνθρωποι που καταφθάνουν συγκινημένοι στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα.

«Θλίψη και αδικία. Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα. Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαρίστηκα, ναι, πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Όχι μόνο εγώ. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήτανε άρρωστος για να το περιμένουμε. Ήρθε το ξαφνικό απ' όπου δεν το περιμένεις. Κρίμα. Πολύ κρίμα» αναφέρει η κυρία Αγγελική στο Orange Press Agency.

Όπως τονίζει, «τουλάχιστον με το θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα `χουμε χαμένα. Να είστε καλά».

19:08 | 13.09.2026
«Ήρθα από την Αμαλιάδα, έχουμε σοκαριστεί»

Συντετριμμένοι καταφθάνουν στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκατοντάδες άνθρωποι που επί δεκαετίες ακολουθούσαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είχε προβλεφθεί, έρχονται άνθρωποι τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μακρίνα, από την Αμαλιάδα:

«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα, νομό Ηλείας. Δε γινότανε να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι».

Όπως εξηγεί σοκαρίστηκε πάρα πολύ όταν άκουσε την είδηση του θανάτου: «Και έρχονται τα χειρότερα όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει (σ.σ. η σορός) θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο»

19:07 | 13.09.2026
Εικόνες από το λαϊκό προσκύνημα
19:07 | 13.09.2026
«Είσαι το λάθος μου το τελευταίο» τραγουδά το πλήθος λίγο πριν φτάσει η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη
19:06 | 13.09.2026
Κρατώντας λευκά λουλούδια για μία αγνή ψυχή
19:04 | 13.09.2026
Ηχεία στήθηκαν στη Νίκαια

Στην γύρω περιοχή ακούγονται οι επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο συγκεντρώνεται ο κόσμος για την λαϊκή αγρυπνία.

19:00 | 13.09.2026
Στη Νίκαια η Εύη Καλογηροπούλου

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, κρατώντας λευκά λουλούδια, έφτασε η κολλητή φίλη και συνεργάτιδα του Γιώργου Μαζωνάκη

18:59 | 13.09.2026
18:58 | 13.09.2026
«Να περνάς από δω...»
18:53 | 13.09.2026
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18:53 | 13.09.2026

Πλήθος κόσμου ντυμένο στα μαύρα, για να τιμήσει τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη

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18:36 | 13.09.2026
Αθάνατος φωνάζει το πλήθος για τον αξέχαστο καλλιτέχνη
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18:33 | 13.09.2026
Ο κόσμος συγκεντρώνεται από νωρίς στην Αγία Τριάδα
18:31 | 13.09.2026
Καλησπέρα σας από το newsit.gr

Μαζί αποχαιρετάμε απόψε τον Γιώργο Μαζωνάκη, καταγράφοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, όπου γίνεται η λαϊκή αγρυπνία για το εξάχαστο «παιδί της νύχτας»...

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Γιώργος Μαζωνάκης
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