Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος τον αποχαιρετά στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας – «Που λείπεις μου πεσε βαρύ»

Το δικό τους «παιδί της νύχτας», τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον άνθρωπο που συντρόφευε χαρές και λύπες με τα τραγούδια του, πηγαίνουν να δουν για τελευταία φορά το απόγευμα της Κυριακής (13/9/26) χιλιάδες άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας. Αυτή τη φορά, χωρίς ποτό και γέλια αλλά με τη σιωπή του πένθους να βαραίνει την ατμόσφαιρα, για τον Γιώργο που δεν είναι πια εδώ… Το newsit.gr καταγράφει live όλα όσα συμβαίνουν.
Το πλήθος αποθεώνει τον σπουδαίο τραγουδιστή που «έφυγε» σε ηλικία 54 ετών. Με χειροκροτήματα και το «Ώρες Μικρές» στα ηχεία έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.
«Κρίμα και άδικο». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη οι άνθρωποι που καταφθάνουν συγκινημένοι στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα.
«Θλίψη και αδικία. Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα. Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαρίστηκα, ναι, πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Όχι μόνο εγώ. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήτανε άρρωστος για να το περιμένουμε. Ήρθε το ξαφνικό απ' όπου δεν το περιμένεις. Κρίμα. Πολύ κρίμα» αναφέρει η κυρία Αγγελική στο Orange Press Agency.
Όπως τονίζει, «τουλάχιστον με το θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα `χουμε χαμένα. Να είστε καλά».
Συντετριμμένοι καταφθάνουν στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια εκατοντάδες άνθρωποι που επί δεκαετίες ακολουθούσαν και αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Όπως είχε προβλεφθεί, έρχονται άνθρωποι τόσο από την Αθήνα όσο και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μακρίνα, από την Αμαλιάδα:
«Έχουμε έρθει από πολύ μακριά για τον Γιώργο, από Αμαλιάδα, νομό Ηλείας. Δε γινότανε να μην έρθουμε. Μας ήταν αδύνατο. Έφερα και τα παιδιά μου να πω το τελευταίο αντίο στον Γιώργο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι».
Όπως εξηγεί σοκαρίστηκε πάρα πολύ όταν άκουσε την είδηση του θανάτου: «Και έρχονται τα χειρότερα όπως βλέπετε, γιατί όταν έρθει (σ.σ. η σορός) θα γίνεται χαμός. Κρίμα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν έχω κάτι άλλο»
Στην γύρω περιοχή ακούγονται οι επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο συγκεντρώνεται ο κόσμος για την λαϊκή αγρυπνία.
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Μαζί αποχαιρετάμε απόψε τον Γιώργο Μαζωνάκη, καταγράφοντας όλα όσα συμβαίνουν στη Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, όπου γίνεται η λαϊκή αγρυπνία για το εξάχαστο «παιδί της νύχτας»...