Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος τον αποχαιρετά στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας – «Που λείπεις μου πεσε βαρύ»

«Κρίμα κι άδικο, τόσο νέος, είχε τόσα να δώσει - Τουλάχιστον θα σωθούν άλλοι άνθρωποι με τον θάνατό του»

«Κρίμα και άδικο». Με αυτά τα λόγια περιγράφουν τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη οι άνθρωποι που καταφθάνουν συγκινημένοι στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να συμμετάσχουν στο λαϊκό προσκύνημα.



«Θλίψη και αδικία. Άδικα έφυγε. Άδικα, πολύ άδικα. Πολύ νέος και είχε πάρα πολλά να μας δώσει ακόμα. Σοκαρίστηκα, ναι, πάρα πολύ, όπως όλοι μας. Όχι μόνο εγώ. Όλοι γενικά σοκαριστήκαμε με αυτό που έγινε και με τον τρόπο που έγινε. Δεν ήτανε άρρωστος για να το περιμένουμε. Ήρθε το ξαφνικό απ' όπου δεν το περιμένεις. Κρίμα. Πολύ κρίμα» αναφέρει η κυρία Αγγελική στο Orange Press Agency.



Όπως τονίζει, «τουλάχιστον με το θάνατό του μπορεί να σωθούν άλλοι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι να πω. Τα `χουμε χαμένα. Να είστε καλά».