Γιώργος Μαζωνάκης: Κύμα αγάπης και αποθέωσης στα social media – «Σε αγαπάμε και σε περιμένουμε»

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται έγκλειστος στο Δρομοκαΐτειο, όπου εισήχθη το πρωί της Πέμπτης (14.08.2025), ύστερα από εισαγγελική εντολή και όσοι τον αγαπούν πραγματικά καρδιοχτυπούν για εκείνον.

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση, ο διάσημος τραγουδιστής έχει εισπράξει, μέσω του διαδικτύου ένα τεράστιο κύμα αγάπης και αποθέωσης από τους χρήστες του διαδικτύου. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε δημοσιεύσει την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram την Τετάρτη 2 Ιουλίου, όπου ποζάρει με χάρη στον φακό.

Κάτω, λοιπόν, από αυτή τη φωτογραφία οι θαυμαστές του αλλά και απλώς κόσμος θέλησε να εκφράσει δημοσίως τη στήριξή του στον τραγουδιστή, αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα. Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται, καθώς – όπως είχε αποκαλύψει ο ίδιος το 2021 – είχε νοσηλευτεί στο ψυχιατρείο της Πεντέλης την εποχή που κλήθηκε να πάει φαντάρος.

Κάποια από τα σχόλια στο Instagram είναι άκρως συγκινητικά και άλλα ικανά να δώσουν δύναμη και κουράγιο στον δημοφιλή καλλιτέχνη, όταν εκείνος μπορέσει να δει τα μηνύματά τους.

Τα μηνύματα συμπαράστασης των θαυμαστών του

«Γιώργο μείνε δυνατός σε αγαπάμε και σε περιμένουμε!!! Όσο για τα κοράκια που θέλουν να λέγονται οικογένεια κοίτα ψηλά στον ουρανό και πες Θεία Δίκη και όλα εδώ πληρώνονται!!! Η Παναγία η Μητέρα όλων μας να είναι δίπλα σου αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάς», έγραφε ένα από τα σχόλια.

«Μαζώ μου, αγαπημένε μας Μαζώ! Ό,τι και αν έχει συμβεί απομακρύνσου για λίγο από όλα και όλους. Μην δέχεσαι επιρροές, είσαι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, τα περισσότερα τα έχεις καταφέρει μόνος σου, πρόσεχε! Βάλε την λογική πρώτη, καταλαβαίνω την ευαισθησία σου, δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα, αυτό το ξέρεις εσύ μόνο. Θα σου πω ένα τετριμμένο: σε αγαπάμε γιατί είσαι ταλεντάρα, φωνάρα και σε θέλουμε επί σκηνής, πρόσεχε τις κινήσεις σου και τις πράξεις σου σταμάτησε από την ζωή σου οτιδήποτε βλαβερό για σένα! Εσύ ξέρεις καλλίτερα από όλους. Έχε κατά νου ότι και οι επίσημοι συμβουλάτορες για τα μαρούλια νοιάζονται και για αυτούς είναι ότι καλλίτερο να διαιωνίζεται μια κατάσταση. Γύρνα αγόρι μου στην παλιά σου γειτονιά και ίσως βρεις την λύση εκεί. Φιλιά πολλά κράτα γερά», τόνισε κάποιος άλλος θαυμαστής του.

«Γύρνα πίσω δυνατός!! Σαν τον φοίνικα που ξαναγεννιέται!! Και κανόνισε τους όπως πρέπει!! Το άδικο δεν το θέλει ούτε ο Θεός!! Σε λατρεύουμε Μαζώ!!!», έγραψε κάποιος άλλος follower του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιώργο μας, είμαστε μαζί σου!!!!! Όσο Ζω Μαζώ!!!!!», έγραψε κάποιος άλλος.

«Μου θυμίζει την υπόθεση της Britney Spears!! Κράτα γερά. Μην μασάς με τίποτα!!», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Εγώ δεν λέω περαστικά γιατί ο Γιώργαρος είναι πένα! Το κ@@@σοι του θέλει να του φάει τα λεφτά και να τον φιμώσει… λαμόγια… Βάστα Γιωργάρα», ανέφερε ένας άλλος θαυμαστής του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Μαζώ κράτα γερά, όσοι σε ακούμε και σε ακολουθούμε είμαστε μαζί σου», ήταν ένα ακόμα σχόλιο.

«Είμαστε μαζί σου», τόνισε άλλος ακόλουθος του τραγουδιστή.

«Αν δεν έχεις πια άνθρωπο να εμπιστευτείς μετά από όσα σε βρήκαν, κράτα γερά, γιατί είσαι καλόψυχος και ζήτα από εμάς που δε σε ξέρουμε να σταθούμε πλάι σου όπως μπορούμε. Τόσα χρόνια παρηγορούσες και διασκέδαζες την ψυχή μας. Τα τραγούδια σου μας γέμισαν αναμνήσεις με δικούς μας ανθρώπους που έφυγαν και όποτε τα ακούμε έρχονται για λίγο ξανά κοντά μας. Δε θα σε αφήσουμε τώρα που χρειάζεσαι όση περισσότερη αγάπη γίνεται. Με το καλό να σε δούμε στο Fever να γίνει χαμός», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.

«Δύσκολα φεγγάρια για σένα όμως όλα θα πάνε καλά! Μείνε δυνατός με πίστη και κάνε αυτό που πρέπει για να είσαι καλά και να σε ακούσουμε πάλι με τις άχαστες τραγουδάρες σου και τη φωνάρα σου!», εξυμνούσε τη μουσική του ένας άλλος follower του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Γιώργο μου η όμορφη ψυχή σου έχει δώσει δύναμη και χαρά σε τόσο κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Όταν βγεις, κράτα αυτήν την αγάπη που έχεις μοιράσει και άφησέ την να σε δυναμώσει κι εσένα», αποθέωσε κάποιος χρήστης του Instagram τον γνωστό καλλιτέχνη.

«Η μουσική σου μας έχει κρατήσει συντροφιά σε κάθε στιγμή. Τώρα είναι η σειρά μας να σου δώσουμε δύναμη. Μην το βάζεις κάτω», σημείωσε κάποιος άλλος.

«30 χρόνια μια ζωή ολόκληρη να κλαίμε να θυμόμαστε να χορεύουμε.. Βγες έξω ξανά δυνατός κι ο κόσμος σου θα είναι εκεί όπως πάντα. Το κεφάλι ψηλά και όλοι όσοι μεγάλωσες με τα τραγούδια σου στήριγμα σου, σ’ αγαπάμε… Ένας θαυμαστής που ποτέ δεν θα δεις από κοντά αλλά μεγάλωσε μαζί σου… Κράτα γερά», ανέφερε ένα άλλο σχόλιο.