Γιώργος Μαζωνάκης: Ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο χειροκρότημα από χιλιάδες κόσμου στη Νίκαια

Με χειροκροτήματα και χιλιάδες κόσμου να φωνάζει «αθάνατος» έφυγε το φέρετρο του Γιώργου Μαζωνάκη από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (14/9/2026). Ο αξέχαστος τραγουδιστής μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο της περιοχής όπου γίνεται η ταφή του.

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη συντετριμμένοι ακολουθούσαν το φέρετρο του και οι θαυμαστές που έφτασαν στη Νίκαια για να τον αποχαιρετήσουν, πετούσαν λευκά τριαντάφυλλα στη νεκροφόρα του, τον καταχειροκροτούσαν, ενώ ακούγονταν κόρνες και συνθήματα όπως «αθάνατος» και «γεια σου Γιώργο».

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Παρόλο που η επιθυμία της οικογένειας ήταν η ταφή να γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, ο κόσμος ακολούθησε τη νεκροφόρα δημιουργώντας μία πομπή για να τιμήσουν τον αγαπημένο τους καλλιτέχνη.

Η αδερφή Μαρία και ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Λίγα λεπτά αργότερα το φέρετρο έφτασε στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας με κόσμο να έχει μαζευτεί απέξω και με τα λευκά τριαντάφυλλα να έχουν σκεπάσει τη νεκροφόρα που τον μεταφέρει.

Το φέρετρο φτάνει στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας

Φίλοι, και κόσμος του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου έδωσαν το παρών και είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη με πολλούς να μην μπορούν να συγκρατηθούν και να ξεσπάνε σε κλάματα στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας αλλά και στο Γ’ Νεκροταφείο.