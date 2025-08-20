Γιώργος Μαζωνάκης: Σε θεραπευτική άδεια από το Δρομοκαΐτειο – Περιμένει την απόφαση των γιατρών

Ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το ψυχιατρείο Δρομοκαΐτειο την περασμένη Δευτέρα (18/8/2025) και όπως φαίνεται έχει αφεθεί με θεραπευτική άδεια.

Η εισαγγελική εντολή για την ψυχιατρική εκτίμηση του Γιώργου Μαζωνάκη που εκδόθηκε την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου μετά από αίτημα της οικογένειάς του, οδήγησε στην ακούσια εισαγωγή του καλλιτέχνη στο εφημερεύον ψυχιατρικό νοσοκομείο και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ο οποίος πλέον βρίσκεται σε θεραπευτική άδεια και περιμένει την απόφαση των γιατρών για το μέλλον του.

Όλες αυτές τις μέρες παρατηρείται μια καταιγίδα αναρτήσεων στα social media, ιδίως μετά τις ανακοινώσεις που αντάλλαξαν ο Γιώργος Μαζωνάκης και η οικογένειά του, διά των δικηγόρων τους.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής παρέμεινε σε θάλαμο, μόνος του, επί τρία 24ωρα παρακολουθούμενος από τους γιατρούς της κλινικής. Οι συνάδελφοί τους στα Επείγοντα είχαν αποφασίσει στις 14 Αυγούστου τη νοσηλεία του Γιώργου Μαζωνάκη, με βάση τα στοιχεία που είχαν από τις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, και φυσικά την εξέταση που έκαναν οι ίδιοι.

Οι κινήσεις των γιατρών και η θεραπευτική άδεια

Οι γιατροί κράτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο για το διάστημα που θα τους επέτρεπε να έχουν μια πρώτη αλλά καλή εικόνα.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας του χορήγησαν θεραπευτική άδεια, κάτι που επίσης προβλέπεται για τους ψυχικά ασθενείς. Πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει τη δυνατότητα στους ψυχιάτρους να ανοίγουν την πόρτα του ψυχιατρείου σε ασθενείς κατά περίπτωση, και να τους παρακολουθούν τόσο εντός του νοσοκομείου όσο και εκτός αυτού.

Η θεραπευτική άδεια για τον Γιώργο Μαζωνάκη φαίνεται να ανανεώθηκε. Πλέον ο καλλιτέχνης περιμένει την απόφαση των γιατρών για τη νοσηλεία του. Αυτοί θα αποφασίσουν αν αντιμετωπίζει πρόβλημα ψυχικής υγείας, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους και αν χρειάζεται ή όχι νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Η αντιπαλότητα με την οικογένεια του

Η οικογένεια φαίνεται να είχε ζητήσει τον εγκλεισμό του και τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο υποστηρίζοντας ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή του λόγω της ψυχικής του κατάστασης.

Ο ίδιος είχε μάλιστα δηλώσει: «Ο προσωρινός μου εγκλεισμός εδώ στο Δρομοκαΐτειο έγινε χωρίς να ερωτηθώ, ερήμην μου. Δεν πάσχω από κανένα ψυχικό νόσημα που να χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας και που μπορεί να με καταστήσει επικίνδυνο είτε για τον εαυτό μου είτε για τρίτους. Υπήρξε άθλια μεθόδευση πίσω από αυτή τη δοκιμασία», όπως αναφέρθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Η οικογένεια του μάλιστα είχε ανακοινώσει ότι: «Για εμάς την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο, δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει, δεν το προσεγγίζουμε. Σίγουρα δε, δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, μπορεί ο οποιοσδήποτε τρίτος να κάνει δηλώσεις, να εκφράσει θέσεις και να υποστηρίξει οτιδήποτε θεωρεί ότι θα τον καταστήσει οικείο και αγαπητό.

Το «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».