Γιώργος Μαζωνάκης: Βαρύ το κλίμα έξω από το σπίτι του τραγουδιστή – Συγκίνηση από τους θαυμαστές και θρήνος για τις αδερφές του

Βουβή θλίψη, δάκρυα και λόγια αγάπης έξω από το σπίτι όπου έζησε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ανθρώπους που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια, τη φωνή και τη ξεχωριστή παρουσία του και που ακόμη δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι δεν βρίσκεται πια ανάμεσά τους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν για πολλούς κάτι περισσότερο από ένας τραγουδιστής. Τα τραγούδια του συνδέθηκαν με έρωτες, χωρισμούς, νύχτες, χαρές και δύσκολες στιγμές, γι’ αυτό και η ξαφνική απώλειά του άγγιξε βαθιά τους θαυμαστές του, που θέλησαν να βρεθούν κοντά στο σπίτι του για ένα δικό τους, σιωπηλό αντίο.

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Άλλοι με δάκρυα στα μάτια και άλλοι αφήνοντας λίγα λόγια γραμμένα σε ένα χαρτί, αποχαιρετούν τον άνθρωπο που συνόδευσε με τη φωνή του τόσες στιγμές της ζωής τους. Ανάμεσά τους και μια θαυμάστρια που δεν κατάφερε ποτέ να τον δει από κοντά, αλλά και η αδελφή του Μαρία, που έφτασε στο σπίτι του με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της.

Μία θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκε έξω από το σπίτι και με φωνή που δυσκολευόταν να βγει μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον τραγουδιστή: «Είμαι πολύ μεγάλη θαυμάστρια του Γιώργου Μαζωνάκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μου ήρθε πάρα πολύ ξαφνικό όπως σε όλους πιστεύω. Για πάντα θα ζει μέσα στην καρδιά μου. Ακούω τα τραγούδια του ακόμα και τον αγαπάω πάρα πολύ. Δεν είχα προλάβει να τον δω, ήταν να πάω στη συναυλία του, αλλά δεν πρόλαβα δυστυχώς», είπε με σπασμένη φωνή θαυμάστριά του που βρισκόταν έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Άλλοι θαυμαστές του τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, άφησαν σημειώματα με ένα από αυτά να γράφει «Καλό ταξίδι στο παιδί της νύχτας».

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Γείτονας του Γιώργου Μαζωνάκη, κάνει λόγο για έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο και τονίζει ότι δεν πίστευε την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή.

Με φανερή τη θλίψη έφτασε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη και η αδερφή του Μαρία.

Τόσο η ίδια, όσο και η αδερφή τους Βάσω, αποχώρησαν από το ΑΤ Κυψέλης που είχαν πάει το απόγευμα μαζί με τον δικηγόρο, την ώρα που κατέθετε το ζευγάρι των γιατρών της κλινικής στην οποία ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης 09.09.2026.

Υπενθυμίζεται ότι από τις καταθέσεις των γιατρών αλλά και το βιντεοληπτικό υλικό, κατά το οποίο φαίνεται ο τραγουδιστής να έφτασε στην κλινική πολλές ώρες πριν από την ώρα που είπε η γιατρός, το ζευγάρι συνελήφθη για θανατηφόρα έκθεση.