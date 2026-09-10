Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με το ζευγάρι των γιατρών να έχει συλληφθεί.

Στη σύλληψη των δύο γιατρών προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 οι αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Σύμφωνα με πληροφορίες τους αποδίδεται θανατηφόρα έκθεση από το γεγονός ότι από συγκεκριμένα στοιχεία φαίνεται ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, από μαρτυρίες ο Μαζωνάκης ήταν εξαρχής σε κακή κατάσταση και βεβαίως το συγκεκριμένο ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Πρόκειται για κακούργημα και το ζευγάρι θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα για την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα και ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες τόσο στην κλινική τους, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όσο και στο σπίτι τους στο Ψυχικό, κλήθηκαν από τους αστυνομικούς να τους ακολουθήσουν στην Ασφάλεια Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τις έρευνες προέκυψαν στοιχεία που κρίθηκαν επιβαρυντικά για τους δύο γιατρούς, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

Οι δύο γιατροί κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, φέρεται να ισχυρίστηκαν πράγματα και να υπέδειξαν γεγονότα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ένα από αυτά είχε να κάνει και με την ώρα που έφτασε ο δημοφιλής τραγουδιστής το μεσημέρι της Τετάρτης 09/09/2026 στην κλινική της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί στην θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως φάνηκε από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική στη 1:30 το μεσημέρι ενώ η γιατρός είχε πει στους αστυνομικούς ότι η έλευση τους γνωστού τραγουδιστή ήταν περίπου 2,5 ώρες αργότερα, γύρω στις 4 το μεσημέρι.

Παράλληλα η γιατρός που προχώρησε στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε τονίσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να παρουσιάζει χαμηλή πίεση και να χάνει τις αισθήσεις του τη στιγμή που του έβαζε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι ωστόσο οι έρευνες απέδειξαν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε εξέλιξη για 45 λεπτά.