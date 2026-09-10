Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση

Οι δύο γιατροί είχαν προσαχθεί νωρίτερα στο ΑΤ Κυψέλης - Ισχυρίστηκαν πράγματα και να υπέδειξαν γεγονότα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα
Γιώργος Μαζωνάκης: Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για θανατηφόρα έκθεση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη με το ζευγάρι των γιατρών να έχει συλληφθεί.

Στη σύλληψη των δύο γιατρών προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026 οι αστυνομικές αρχές, καθώς σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες τους αποδίδεται θανατηφόρα έκθεση από το γεγονός ότι από συγκεκριμένα στοιχεία φαίνεται ότι η ιατρική πράξη είχε ξεκινήσει, από μαρτυρίες ο Μαζωνάκης ήταν εξαρχής σε κακή κατάσταση και βεβαίως το συγκεκριμένο ιατρείο δεν ήταν αδειοδοτημένο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Πρόκειται για κακούργημα και το ζευγάρι θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα για την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα και ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι έρευνες τόσο στην κλινική τους, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όσο και στο σπίτι τους στο Ψυχικό, κλήθηκαν από τους αστυνομικούς να τους ακολουθήσουν στην Ασφάλεια Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από τις έρευνες προέκυψαν στοιχεία που κρίθηκαν επιβαρυντικά για τους δύο γιατρούς, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση.

Οι δύο γιατροί κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, φέρεται να ισχυρίστηκαν πράγματα και να υπέδειξαν γεγονότα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ένα από αυτά είχε να κάνει και με την ώρα που έφτασε ο δημοφιλής τραγουδιστής το μεσημέρι της Τετάρτης 09/09/2026 στην κλινική της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί στην θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως φάνηκε από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει στην είσοδο της πολυκατοικίας, ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στην κλινική στη 1:30 το μεσημέρι ενώ η γιατρός είχε πει στους αστυνομικούς ότι η έλευση τους γνωστού τραγουδιστή ήταν περίπου 2,5 ώρες αργότερα, γύρω στις 4 το μεσημέρι.

Παράλληλα η γιατρός που προχώρησε στη συγκεκριμένη ιατρική πράξη είχε τονίσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να παρουσιάζει χαμηλή πίεση και να χάνει τις αισθήσεις του τη στιγμή που του έβαζε τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι ωστόσο οι έρευνες απέδειξαν ότι η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης βρισκόταν σε εξέλιξη για 45 λεπτά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
145
126
124
118
111
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Εισαγγελέας, κλειδαράς και ελληνικό FBI στο σπίτι του τραγουδιστή – Στο ΑΤ Κυψέλης οι αδερφές του
Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, το σπίτι του στην Βούλα αναμένεται να σφραγιστεί - Στο ΑΤ Κυψέλης το ζευγάρι γιατρών και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη
Σπίτι Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν δόθηκαν στους διασώστες λεπτομέρειες για την κατάστασή του» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας – Τι γνωρίζει για την κηδεία
Μέσω του δικηγόρου, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε διορισμό τεχνικού συμβούλου «που μαζί με τους κρατικούς ιατροδικαστές θα πραγματοποιήσουν τη νεκροψία»
Υπό φύλαξη το ιατρείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης
Newsit logo
Newsit logo