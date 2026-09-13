Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένοι οι γονείς και οι αδερφές του – Σπαραγμός κατά την άφιξη της σορού του

Στη Νίκαια συγκεντρώθηκαν χιλιάδες κόσμου για να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο Γιώργο Μαζωνάκη, που πέθανε σε ηλικία 54 ετών την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) βυθίζοντας μία ολόκληρη χώρα στο πένθος.

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής (13.09.2026) γείτονες, συνεργάτες, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του αξέχαστου τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για την λαϊκή αγρυπνία. Στην εκκλησία λίγο μετά τις 19:30 και με τον κόσμο που έδωσε το «παρών», τραγουδώντας τις επιτυχίες του, φωνάζοντας «αθάνατος» και με ένα μεγάλο χειροκρότημα, έφτασε η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον Ι.Ν Αγίας Τριάδας ήταν από νωρίς οι συγγενείς του ερμηνευτή. Οι αδερφές του Βάσω και Μαρία Μαζωνάκη, ντυμένες στα μαύρα και εμφανώς συντετριμμένες δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Κατά την είσοδο της σορού στην εκκλησία, η Μαρία Μαζωνάκη σπάραξε, προκαλώντας ανατριχίλα. Υποβασταζόμενη από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα μπήκε στο ναό, έχοντας δίπλα της την Βάσω Μαζωνάκη και τον πατέρα τους.

Βάσω Μαζωνάκη, Μανώλης Μαζωνάκης, Κλειώ Μαζωνάκη και Μαρία Μαζωνάκη

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI)

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ /EUROKINISSI

Δείτε live εικόνα από το newsit.gr, από το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια.