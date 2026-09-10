Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα ρούχα του τραγουδιστή και έγγραφα πήραν οι αστυνομικοί από την κλινική του Κολωνακίου – Δείτε βίντεο

Εντός της κλινικής οι αστυνομικοί φέρεται να βρήκαν και δύο μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρευσης
Θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη
Αστυνομικοί βγαίνουν με σακούλες με στοιχεία από την κλινική του Κολωνακίου
Κλαούντιο Σούμπασι
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Τέσσερις μεγάλους φακέλους και μια σακούλα, με στοιχεία που εντόπισαν στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι όπου υπέστη ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης (9.9.26) ο Γιώργος Μαζωνάκης και λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς», βγήκαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI λίγο πριν τις 16:00 από το κτίριο της Καρνεάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που βρίσκονται από τις 08:00 το πρωί της Πέμπτης στο κτίριο της οδού Καρνεάδου λίγο πριν τις 16:00 το απόγευμα έβγαλαν από την ιδιωτική κλινική που είχε πάει ο Γιώργος Μαζωνάκης για να κάνει την πλασμαφαίρεση, ρούχα του αλλά και διάφορα έγγραφα τα οποία συγκέντρωσαν από διάφορους χώρους του ιατρείου.

Μάλιστα, εντός της κλινικής φέρεται να βρήκαν και δύο μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρευσης.

Τα στοιχεία τοποθετήθηκαν σε αυτοκίνητα της Αστυνομίας και μεταφέρθηκαν στα αρμόδια εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.

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