Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο στην Κηφισιά 4 μέρες πριν τον θάνατό του – «Έγιναν όλα διακριτικά, ήσυχα»

Ολόκληρη η χώρα θρηνεί μετά την είδηση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη (09.09.2026) σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη.

Τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή ερευνώνται από τις αρχές και το ελληνικό FBI, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επισκεφτεί μία κλινική πλασμαφαίρεσης από όπου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς τις αισθήσεις του και λίγη ώρα μετά κατέληξε.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο γνωστός ερμηνευτής είχε καταρρεύσει ξανά, μόλις λίγες μέρες πριν τον θάνατό του. Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εκπομπή, αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου (05.09.2026) σε εστιατόριο στην Κηφισιά.

Εκεί, γύρω στις 19:00, φέρεται να λιποθύμησε ενώ καθόταν στο τραπέζι με την παρέα του. Ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τα όσα είδε στην περιοχή των Βορείων Προαστίων, λέγοντας: «Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα».

Και συμπλήρωσε: «Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις 7 το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα».

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Για το ίδιο περιστατικό, άλλο αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στο Live News, είπε: «Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα.

Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω».