Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το παραπεμπτικό που χρησιμοποίησε ως «άλλοθι» ο γιατρός για να αποδείξει ότι δεν ήταν παρών στην πλασμαφαίρεση

Στο έγγραφο, που αποκαλύπτει το newsit.gr, η ώρα του παραπεμπτικού είναι 16:05 και εντάσσεται στα χρονικά όρια που οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής
Γιώργος Μαζωνάκης: Το παραπεμπτικό που χρησιμοποίησε ως «άλλοθι» ο γιατρός για να αποδείξει ότι δεν ήταν παρών στην πλασμαφαίρεση
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Το παραπεμπτικό με το οποίο ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού προσπάθησε να ισχυροποιήσει το άλλοθι του ότι δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη φέρνει στο φως της δημοσιότητας τοnewsit.gr, σήμερα Τετάρτη (16.9.26).

Ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε και αυτός ενώπιον του 32ου ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι εκείνος ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ωστόσο επικαλέστηκε ότι είχε ραντεβού με έναν άλλον ασθενή για τον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε και μια σειρά εξετάσεων.

Όπως βλέπετε και στο έγγραφο, που αποκαλύπτει το newsit.gr, η ώρα έκδοσης του παραπεμπτικού είναι 16:05 και εντάσσεται στα χρονικά όρια που οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Και όλα αυτά ενώ τα δεδομένα από τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του περίπου 49 λεπτά πριν από τις 16:11 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο παραπεμπτικό ο γιατρός γράφει στον ασθενή να υποβληθεί σε δύο εξετάσεις: Κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση με αιτιολογία «κοιλιακό άλγος».

«Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και λήψη βιοψιών (Κολονοσκόπηση». Και «ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Λήψη βιοψιών».

Ο συγκεκριμένος ασθενής την περασμένη Δευτέρα βρέθηκε στην ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση, και κατέθεσε για το ραντεβού που είχε με τον γιατρό το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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