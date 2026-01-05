Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: Την Πέμπτη στη Ριτσώνα η κηδεία του δημοσιογράφου

«Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων»
Γιώργος Παπαδάκης

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 75 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς.

Την είδηση της κηδείας στη Ριτσώνα έκανε γνωστή η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιανουαρίου 2026 μετά από οξύ έμφραγμα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρει τα εξής:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος: Τίνα
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος
Τα εγγόνια: Γιώργος και Αλέξανδρος

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
261
250
233
149
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Όταν ο Γιώργος Παπαδάκης αποτυπώθηκε σε κούρεμα – Ο καλλιτέχνης που «ζωγράφισε» το πρόσωπο του δημοσιογράφου στο κεφάλι νεαρού
Ο νεαρός καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί στον αέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» και, θέλοντας να ευχαριστήσει τον Γιώργο Παπαδάκη, του ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη
Κούρεμα Γιώργος Παπαδάκης
Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό σε Φθιώτιδα και Βοιωτία λόγω των αγροτικών μπλόκων - Ποια σημεία είναι κλειστά
Στο ρεύμα προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από τον κόμβο Μαρτίνου έως τον κόμβο Ριτσώνας και στο ρεύμα προς Λαμία από τον κόμβο Ριτσώνας έως τον κόμβο Μπράλου
Αγρότες στα μπλόκα
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για μπλακ άουτ: Έκθετη η ΥΠΑ για τον διεθνή διασυρμό της χώρας
«Το σύστημα της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στην κυκλοφορία της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου», προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Μπλακ άουτ στο «Ελ. Βενιζέλος» 10
Newsit logo
Newsit logo