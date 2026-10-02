Γκράβα: Καταγγελίες για οσμή αερίου στα σχολεία – «Μύριζε εδώ και μέρες, έχουμε κάνει αναφορά από τις 16 Σεπτεμβρίου» λένε εκπαιδευτικοί

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (2/10/2026) στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, όταν σήμανε «συναγερμός» σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά από έντονη οσμή αερίου, «σαν βουτάνιο», όπως ανέφεραν, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η προληπτική εκκένωση των σχολείων.

Στο σχολικό συγκρότημα στη Γκράβα έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής και τεχνικοί της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου για ελέγχους, ενώ ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες διαπίστωσαν ότι δεν υπήρξε κάποια διαρροή αερίου.

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Όπως καταγγέλλουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των γονέων, η οσμή δεν ήταν σημερινό φαινόμενο, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές από τις 16 Σεπτεμβρίου, χωρίς ωστόσο να δοθούν έγγραφες εγγυήσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

«Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι»

Μαθητής του σχολείου δήλωσε ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 11:30, «συμβούλιο δεκαπενταμελούς είχαμε, καθόμασταν. Και μάθαμε ότι είχαν διώξει όλο το σχολείο, γιατί μύριζε υγραέριο είπαν. Άνοιξαν οι πόρτες και έφυγαν οι περισσότεροι».

Στο σημείο βρέθηκε και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Ανδρέας Καργόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι «ειδοποιηθήκαμε το πρωί από τους συναδέλφους. Υπήρχε μια μυρωδιά, η οποία είναι εδώ και μέρες. Κυρίως ξεκίνησε από το 21ο Γυμνάσιο, το 40ο ΓΕΛ που είναι δίπλα και στα δημοτικά.

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Μας πληροφόρησαν ότι ήρθε κάποιος μηχανικός από την εταιρεία το πρωί για να μετρήσει, αλλά δεν έχουμε κάποιο έγγραφο. Αυτό που ζήτησαν οι διευθυντές, και έχουν δίκιο, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις 250 μαθητές εδώ μέσα και είσαι υπεύθυνος, δεν μπορείς με μια προφορική εντολή ή ερμηνεία να πάρεις την ευθύνη».

Ο κ. Καργόπουλος σημείωσε ότι «υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα: τα γυμνάσια και τα λύκεια εκκενώθηκαν… Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δύο δημοτικά τα οποία δεν μπορούν να εκκενωθούν. Δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο. Οι συνάδελφοι παίρνουν τους γονείς τηλέφωνο για να πάρουν τα παιδιά. Σε περίπτωση διαρροής πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο… περιμένουμε από την Πυροσβεστική το πόρισμα. Μιλάμε για περίπου 3.000 μαθητές και πάνω από 400 συναδέλφους στο συγκρότημα».

«Υπάρχουν καταγγελίες από τις 16 Σεπτεμβρίου»

Την ανησυχία των γονέων μετέφερε η Βαγγελιώ Πλατανιά, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ):

«Βρεθήκαμε εδώ από το πρωί γιατί μας ειδοποίησαν γονείς… είχαν πολύ μεγάλη αγωνία από την κατ’ επανάληψη οσμή με φόβο διαρροής. Ήδη υπήρχαν από τις 16 του μήνα καταγγελίες εγγράφως ότι χρειάζεται να γίνει έλεγχος… Ξέρουμε ότι το πρωί πέρασε τεχνικός της εταιρείας ο οποίος είπε προφορικά ότι δεν υπάρχει θέμα, όμως όταν ζητήθηκε γραπτή διαβεβαίωση αυτή δεν δόθηκε. Το φαινόμενο είναι επαναλαμβανόμενο».

«Μύριζε σαν βουτάνιο – Έχουμε κάνει αναφορά»

Ο Παυσανίας Σούλας, γραμματέας της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, επιβεβαίωσε, και από την πλευρά του, ότι υπάρχει αναφορά για την οσμή για περισσότερο από μισό μήνα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει γίνει σωστή έρευνα για να διαφανεί αν είναι κάτι που εγκυμονεί κινδύνους.

«Έχουμε πληροφορία εδώ και πέντε μέρες ότι υπάρχει μυρωδιά και υποψία διαρροής… μύριζε σαν βουτάνιο. Υπήρχε μια ολιγωρία στο ποιος θα πάρει την απόφαση κεντρικά για να γίνει εκκένωση… πήραν μια πρωτοβουλία και τα παιδιά έφυγαν γιατί έμεναν αρκετές ώρες έξω κι άρχισε να βρέχει.

Ξέρουμε από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι από τις 16 του μηνός είχαν στείλει ένα χαρτί που έλεγε “κάτι δεν πάει καλά, στείλτε να δούμε τι προκαλεί τη μυρωδιά”. Είχε βαρέσει και μια φορά συναγερμός, ήρθαν και είδαν ότι δεν υπήρχε διαρροή. Στην πορεία ξαναμύρισε… Προφανώς δεν έχει γίνει ενδελεχής έλεγχος να διαπιστωθεί τελικά αυτή η μυρωδιά από πού έρχεται» υπογράμμισε.