Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί και ο βρετανικός Τύπος τις εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της 20χρονης Κάρολαϊν στα Γλυκά Νερά. Η οικογένεια της άτυχης κοπέλας, όπως αναφέρει η Daily Mail, σκέφτεται να κάνει αλλαγές στον τάφο της στην Αλόννησο, μετά την αποκάλυψη ότι ο 32χρονος σύζυγός της ήταν αυτός που την σκότωσε.

Οι συγγενείς της Κάρολαϊν, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι μετά τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία της στα Γλυκά Νερά από τον σύζυγό της, Χαράλαμπο Αναγνωστόπουλο. Μάλιστα, σκέφτονται να προχωρήσουν σε αλλαγές στον τάφο της 20χρονης καθώς αυτό που ενοχλεί είναι η φωτογραφία στην επιτύμβια στήλη με την Κάρολαϊν νύφη στον γάμο της σε συνδυασμό με την επιγραφή «η αγαπημένη μας μητέρα, σύζυγος και κόρη».

«Εμφανώς συγκινημένος, ο γείτονας επισήμανε την ειρωνεία της επιγραφής κοιτώντας τον τάφο της Κάρολαϊν με θέα το Αιγαίο» γράφει η Daily Mail, μεταφέροντας τα λόγια ανθρώπου κοντά στο οικογενειακό περιβάλλον της 20χρονης: «Δεν αγαπούσε την γυναίκα του. Αυτή η επιτύμβια στήλη πρέπει να αλλάξει».

