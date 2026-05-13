Ομόνοια: Εκτός λειτουργίας ο ηλεκτρικός – Άνδρας κατέβηκε στις ράγες

Έγινε διακοπή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάσυρση του άνδρα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (13.05.2026) στην Ομόνοια, όπου άνδρας κατέβηκε στις ράγες του ηλεκτρικού με αποτέλεσμα να διακοπούν τα δρομολόγια.

Πολίτες που περίμεναν τον ηλεκτρικό, στην γραμμή 1 του σταθμού Ομονοίας, αλλά και προσωπικό ασφαλείας έσπευσε να βγάλει άνδρα από τις ράγες. Για λόγους ασφαλείας ωστόσο υπήρξε διακοπή ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάσυρσή του.

Δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Μετά από λίγα λεπτά η λειτουργία του ηλεκτρικού αποκαταστάθηκε και έτσι ξεκίνησαν τα δρομολόγια.

