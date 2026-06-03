Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ράγισαν καρδιές στην κηδεία της 39χρονης μητέρας – Με λευκά λουλούδια την αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Βασιλικής στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Καλαμάτα, μετά την άγρια δολοφονία της από τον σύζυγό της. «Παγωμένη» παραμένει η τοπική κοινωνία μετά από ακόμη μια γυναικοκτονία, με θύμα την άτυχη 39χρονη μητέρα 2 παιδιών.

Συγγενείς, φίλοι, γείτονες και κάτοικοι της Καλαμάτας είπαν το τελευταίο «αντίο» στην Βασιλική, θύματος της γυναικοκτονίας, που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της με 45 μαχαιριές μέσα στο σπίτι της.

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Τραγικές φιγούρες η αδερφή και η θεία της 39χρονης, που προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να φανούν δυνατές για χάρη των δύο παιδιών που άφησε πίσω η Βασιλική.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κορίτσια, 10 και 6 ετών, ζητούν από την πρώτη στιγμή τη μητέρα τους, ενώ ειδικοί χειρίζονται την κατάσταση με ιδιαίτερη ευαισθησία. Τα κοριτσάκια ενημερώθηκαν παρουσία ψυχολόγων και της θείας τους, για τον θάνατο της μητέρας τους, ενώ η αδελφή της άτυχης Βασιλικής έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αναλάβει τη φροντίδα τους.

Κρατώντας λευκά λουλούδια, οι παρευρισκόμενοι αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη της 39χρονης και να ζητούν να μην ξεχαστεί ποτέ η ιστορία της. Η σορός της άτυχης γυναίκας έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν τις 19:00.

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Η αδερφή της Βασιλικής, η οποία είναι και το μοναδικό μέλος της οικογένειας της, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας και έτσι ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά και ιδιώτες έσπευσαν να την βοηθήσουν στο τελευταίο «αντίο» της 39χρονης.

Ένοικοι της πολυκατοικίας στην οποία διέμενε η άτυχη Βασιλική, υποστήριξαν ότι άκουγαν τις φωνές της ίδιας και του γυναικοκτόνου όταν τσακώνονταν. Ήξεραν ότι το ζευγάρι είχε προβλήματα, όμως δεν είχαν καλέσει την αστυνομία γιατί δεν πήγαινε ο νους τους στο φονικό που τελικά συνέβη.

Σύμφωνα με τη μητέρα συμμαθήτριας της μεγάλης κόρης της 39χρονης, το κοριτσάκι συχνά έλεγε στους φίλους της στο σχολείο ότι οι γονείς της έχουν μεγάλους καβγάδες. Μάλιστα, πριν λίγες εβδομάδες το παιδί έκλαιγε γιατί καταλάβαινε ότι οι γονείς της μπορεί να χωρίσουν και δεν ήξερε με ποιόν από τους δύο θα έμενα, λέγοντας στη φίλη της πόσο στεναχωρημένη είναι. Είχε αποκαλύψει επίσης ότι τα βράδια ξυπνούσε από τις φωνές του πατέρα και της μητέρας της.

Ο 49χρονος που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί αύριο το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Τα δύο παιδιά της 39χρονης παραμένουν στην Παιδιατρική Κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας.

Το χρονικό του φονικού

Τα ξημερώματα του Αγίου Πνεύματος (01.06.2026), ο 41χρονος καθ’ ομλογίαν δράστης, μαχαίρωσε τη σύζυγό του 45 φορές, με αποτέλεσμα η 39χρονη να πέσει αιμόφυρτη στο πάτωμα όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Μάλιστα, σοκ προκαλεί το γεγονός ότι την ώρα της στυγερής δολοφονίας, οι δύο κόρες του ζευγαριού κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 41χρονος που ομολόγησε το έγκλημά του, υποστηρίζοντας αρχικά ότι ήταν σε άμυνα, κατάφερε αλλεπάλληλα και εξαιρετικά γρήγορα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός της. Ο γυναικοκτόνος είπε ότι ξύπνησε μέσα στο βράδυ και είδε την 39χρονη Βασιλική από πάνω του να κρατάει ένα μαχαίρι.

Έτσι, σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνος της επιτέθηκε με το μαχαίρι, το οποίο μάλιστα, το τοποθέτησε στο χέρι του θύματος μετά το φονικό. Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική στο σώμα του, δεν προέκυψαν σημάδια πάλης και άμυνας, πράγμα που δείχνει ότι μάλλον πρόκειται για σκηνοθετημένο έγκλημα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Βασιλική ήταν για χρόνια θύμα ψυχολογική και σωματικής κακοποίησης του 41χρονου συζύγου της. Ήταν μαζί του από τα 16 της και μαζί είχαν αποκτήσει τις κόρες τους, ηλικίας 6 και 10 ετών.