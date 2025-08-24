Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει» – Η σοκαριστική αποκάλυψη της αδελφής της 36χρονης για τον 40χρονο

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Στον 40χρονο δράστη της γυναικοκτονίας στον Βόλο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης στον ανακριτή.

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη γυναίκα του μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους.

«Την άφηνε επίτηδες έγκυο. Την βίαζε δηλαδή για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε έκτρωση συχνά», δήλωσε στον Alpha η αδελφή της 36χρονης, περιγράφοντας με μελανά χρώματα τα όσα συνέβαιναν.

«Την απειλούσε ότι αν τον χωρίσει θα της κάνει χειρότερα, ακόμα και στα παιδιά του. Τα χτυπούσε», τόνισε.

Ο φόβος για τη ζωή των παιδιών της εμπόδιζαν την 36χρονη να καταγγείλει τον σύζυγό της στις Αρχές.

«Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά άλλαξε, έγινε κακοποιητικός και την χτυπούσε. Έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και την χτυπούσε μπροστά τους», ανέφερε η αδελφή του θύματος.

Όπως υπογράμμισε, η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν πολλά χρόνια.

«Αυτό είναι το φταίξιμό μας. Έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά φοβόταν», σχολίασε εμφανώς συγκινημένη η αδελφή του θύματος.