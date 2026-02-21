H Σούδα στο μέσον της κρίσης ΗΠΑ και Ιράν «γεμίζει» αμερικανικά F-35, βίντεο

Αμερικανικά μαχητικά μετακινούνται προς τη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν. Η ενίσχυση της αμερικανικής πολεμικής παρουσίας στην περιοχή είναι ιδιαίτερα αισθητή στην Κρήτη και ειδικότερα στη Σούδα.

Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ενισχύοντάς τις δυνάμεις τους στην περιοχή θα πιέσουν αποτελεσματικά το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, ούτως ώστε να το οδηγήσουν στην ικανοποίηση των απαιτήσεών τους αναφορικά με μία συμφωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει ανάρτηση του Clashreport στο Χ (πρώην Twitter) χθες (σ.σ. 21.02.2026), συνοδευόμενη από βίντεο και φωτογραφίες, περίπου δώδεκα αμερικανικά μαχητικά F-22 έχουν περάσει από το Ηνωμένο Βασίλειο με κατεύθυνση τη Μέση Ανατολή.

Οι μετακινήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο στρατιωτικής αναδιάταξης της αμερικανικής αεροπορίας στην περιοχή.

Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός αεροσκαφών F-35 και A-10, μαζί με αεροσκάφη ανεφοδιασμού, μεταφορικά και ειδικών επιχειρήσεων, έχουν εντοπιστεί στον κόλπο της Σούδας στην Ελλάδα.

Η βάση της Σούδας εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό σημείο για τις επιχειρησιακές ανάγκες των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε με δηλώσεις του στις 20 Φεβρουαρίου ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν.

Around a dozen F-22 jets have transited through the UK en route to the Middle East, while large numbers of F-35s, A-10s, tankers, transports, and special operations aircraft have been spotted at Souda Bay in Greece. pic.twitter.com/IKwbxWjPlB — Clash Report (@clashreport) February 21, 2026

Την ίδια ώρα το Πεντάγωνο έχει παρουσιάσει στον Τραμπ σειρά σεναρίων, μεταξύ των οποίων και επιλογές που περιλαμβάνουν εξουδετέρωση του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του γιου του, Μοτζτάμπα.