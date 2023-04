Η NASA φέρνει στην Γη ντομάτες που καλλιεργήθηκαν σε ειδικές συνθήκες στο διάστημα, προκειμένου επιστήμονες να τις αναλύσουν και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τις δυνατότητες καλλιέργειας φρέσκου φαγητού.

Επιστημονικά δείγματα της NASA για την ανάπτυξη φυτών, την πυρασφάλεια αλλά και τις αλλαγές σε μύες και αρτηρίες, επιστρέφουν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σήμερα (15.04.2023) με την 27η αποστολή εμπορικών υπηρεσιών ανεφοδιασμού της SpaceX για την υπηρεσία. Μετά την εκτόξευση του Dragon, τα δείγματα από το διάστημα θα μεταφερθούν στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα, όπου οι επιστήμονες θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αναλύσεις πριν από την πλήρη επίδραση της βαρύτητας.

Και ανάμεσα σε αυτά τα δείγματα, υπάρχουν και… ντομάτες! Το Veg-05 καλλιέργησε νανο-ντομάτες στην εγκατάσταση Veggie του σταθμού για να εξετάσει τις επιπτώσεις της ποιότητας του φωτός και του λιπάσματος στην παραγωγή φρούτων, την ασφάλεια από μικρόβια και τη θρεπτική αξία.

Dragon is soaring home! @SpaceX‘s cargo spacecraft separated from the @Space_Station at 11:05am ET (1505 UTC), carrying space-grown tomatoes and other @ISS_Research for analysis back on the ground. Follow our ISS blog for the latest #CRS27 updates: https://t.co/5S8thLTM9h pic.twitter.com/kFLHDcWyJ1