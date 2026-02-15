Η αφρικανική σκόνη «σκέπασε» Αθήνα, Ναύπλιο, Μεσσηνία και Κρήτη – Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις παρελάσεων στο Ηράκλειο

Πυκνή αφρικανική σκόνη έχει «σκεπάσει» σήμερα (15/2/2026) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με την Αθήνα να έχει «κιτρινίσει» και άλλες κεντρικές πόλεις όπως το Ηράκλειο, το Ναύπλιο και τη Μεσσηνία, όπου έχει δημιουργηθεί θολή και αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Φωτογραφίες και βίντεο είναι αποκαλυπτικά δείχνοντας τον θόλο που έχει δημιουργήσει η αφρικανική σκόνη σε όλες τις περιοχές. Στην Αθήνα η Ακρόπολη έχει «εξαφανιστεί» όπως και βουνά όπως ο Υμηττός, η Πάρνηθα και ο Λυκαβηττός.

Αθήνα

H Αθήνα σήμερα ξύπνησε πνιγμένη στην αφρικανική σκόνη με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό καθώς και η νότια Ελλάδα. Επίσης πολλά πλοία σε Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο έμειναν δεμένα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που επικρατούν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις των σωματιδίων που ταξίδεψαν από την έρημο της Βόρειας Αφρικής θα αυξάνονται σταδιακά.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων λένε ότι η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Ηράκλειο

Το Ηράκλειο έχει «σκεπαστεί» από την αφρικανική σκόνη, που για ακόμη ένα 24ωρο «σαρώνει» το νησί. Εξαιτίας μάλιστα τον προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η σκόνη τα σχολεία αύριο (16/2/2026) θα είναι κλειστά, ενώ ακυρώθηκε και η παρέλαση για το Καστρινό Καρναβάλι.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την Αγία Πελαγία του Δήμου Μαλεβιζίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) εκτιμάται ότι θα υπερβούν το όριο των 150 μg/m³. Το επίπεδο αυτό επιβαρύνει ιδιαίτερα την ατμόσφαιρα και δημιουργεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το «σφυροκόπημα» από τους θυελλώδεις νοτιάδες που φτάνουν έως τα εννέα μποφόρ.

Ο Δήμος Ηρακλείου επίσης προχώρησε στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ακόμα, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο είναι μία ακόμη πόλη που «πνίγηκε» σήμερα από το έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική από την κορυφή του Παλαμηδιού μέχρι και το Μπούρτζι, το οποίο διακρινόταν μόλις ως μια σκιά μέσα στην ομίχλη.

Σύμφωνα με τις argolikeseidhseis.gr, η εικόνα της πόλης ήταν σχεδόν εξωτική, με τον ήλιο να μοιάζει με κατακόκκινη σφαίρα και την ατμόσφαιρα να θυμίζει περισσότερο ερημικό τοπίο παρά παραθαλάσσιο προορισμό.

Η μεταφορά σκόνης από την έρημο Σαχάρα αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ που πολύ γρήγορα θα γίνουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές από νότιες διευθύνσεις 7 με 8, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 9 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 22 με 23 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Μεσσηνία

Σε ένα απόκοσμο σκηνικό ξύπνησαν σήμερα και οι κάτοικοι στη Μεσσηνία, με αφρικανική σκόνη, συννεφιά, ισχυρούς νοτιάδες και η αφύσικη για την εποχή ζέστη, όπως ενημερώνει το messinialive.gr.

Στην περιοχή πνέουν από τη νύχτα ισχυροί νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει απότομα τη νύχτα γύρω στις 3, και να φτάνει ακόμα και τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Κυπαρισσία στις 03:10 τη νύχτα. Στο κέντρο της Καλαμάτας καταγράφηκαν ριπές ανέμων με ταχύτητα 70.8 Km/h στις 06:20, ενώ ισχυροί άνεμοι σαρώνουν όλη τη Μεσσηνία.