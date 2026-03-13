Η Ελένη Ζαρούλια οδηγείται στις γυναικείες φυλακές της Θήβας – Πέρασε τη νύχτα στο ΑΤ Πεύκης

Τον δρόμο προς τις φυλακές παίρνει σήμερα Παρασκευή (13.3.26) η Ελένη Ζαρούλια, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που ακολούθησαν την καταδικαστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Λίγο μετά τις 09:30, η πρώην βουλεύτρια και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου εξήλθε από το Αστυνομικό Τμήμα Πεύκης, όπου και κρατείτο από χθες.

​Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για να παραλάβει το φυλακιστηριο της για τις γυναικείες φυλακές του Ελαιώνα, όπου θα κρατηθεί για να εκτίσει την ποινή των πέντε ετών κάθειρξης για την τελεσίδικη καταδίκη της για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου παραδόθηκε εχθές στο Αστυνομικό Τμήμα της Πεύκης, όπου διανυκτέρευσε κρατούμενη, μέχρι να γίνει η μεταγωγή της σήμερα το πρωί με ένα μαύρο Ford.

Η Ελένη Ζαρούλια είναι η μόνη από τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής που μπαίνει στη φυλακή μετά την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, ενώ την πόρτα της φυλακής θα περάσουν άλλοι τρεις καταδικασμένοι για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και επιμέρους πράξεις. Εχθές το απόγευμα, ο ένας από αυτούς, ο καταδικασμένος σε 7 χρόνια κάθειρξη, Γιώργος Δήμου, παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ και σήμερα εκτός απροόπτου θα μεταχθεί στις φυλακές.

Συνολικά οι κρατούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής θα είναι επτά, μαζί με τους από το 2020 έγκλειστους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό και Γιώργο Ρουπακιά.