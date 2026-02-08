Η γυναίκα – «σκιά» πίσω από τον σμήναρχο κατάσκοπο των Κινέζων, «μίλησε» το δεύτερο κινητό με το κρυπτογραφημένο λογισμικό

Ξετυλίγεται το κουβάρι στο κατασκοπικό θρίλερ με τον 54χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος παρέδιδε στρατιωτικά μυστικά στην Κίνα. Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγουν οι αρχές, ο άνθρωπος – «σκιά» που κινεί τα νήματα φέρεται να είναι γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA την Κυριακή (08.02.2026), η γυναίκα που φαίνεται να κινεί τα νήματα στην υπόθεση κατασκοπείας με «πρωταγωνιστή» τον αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκεται στην κορυφή της «πυραμίδας των κατασκόπων».

Οι αρχές εκτιμούν ότι εκείνη είναι η στρατολόγος του Έλληνα σμήναρχου κατασκόπου, που συνελήφθη και θα οδηγηθεί ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης την Τρίτη (10.02.2026).

Η γυναίκα αυτή φαίνεται να έδωσε το παρών και στη συνάντηση που είχε γίνει το 2025 στην Αθήνα, όπου ο 54χρονος είχε βρεθεί τετ – α – τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο.

Ερευνάται αν σε αυτά τα ραντεβού, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας είχε δώσει διαβαθμισμένες πληροφορίες στον πράκτορα της Κίνας.

Την ίδια ώρα που τα κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ εκτιμούν ότι η γυναίκα «σκιά» ήταν εκείνη που προσέγγισε τον σμήναρχο, όλα τα ψηφιακά αρχεία και οι επαφές του γίνονται «φύλλο και φτερό».

Οι ελληνικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι εάν βρουν την άκρη του νήματος, θα μπορέσουν να συνθέσουν όσο το δυνατόν πληρέστερα το παζλ της σκοτεινής υπόθεσης κατασκοπείας που συγκλονίζει τις ένοπλες δυνάμεις.

Αυτό που τελικά τον «έριξε» στα δίχτυα των αρχών ήταν το δεύτερο «κρυφό» κινητό που είχε στην κατοχή του και στο οποίο είχε εγκαταστήσει το κρυπτογραφημένο λογισμικό.

Οι πληρωμές φέρονται να γίνονται μέσω αυτής της κρυπτογραφημένης εφαρμογής που ήταν εγκατεστημένη στο τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung.

Τα εμβάσματα κυμαίνονταν από 15.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 60.000 ευρώ και κρυπτονομίσματα.

Τέλος, εν αναμονή της κατάθεσης του αξιωματικού στον στρατιωτικό εισαγγελέα την Τρίτη, ο συνήγορος υπεράσπισής του επισημαίνει πως θα επιδιώξει το καλύτερο για τον πελάτη του, καθώς η ποινή που αντιμετωπίζει είναι αυτή της 20ετούς κάθειρξης και της αφαίρεσης ιθαγένειας.