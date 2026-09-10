Η Ιωάννα Γάκα είναι η γυναικολόγος – «ολιστική ιατρός» που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι έχει σοκάρει τους πάντες και η Ιωάννα Γάκα σύμφωνα με την κατάθεσή της είναι αυτή που πρότεινε στον τραγουδιστή να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία.

Η Ιωάννα Γάκα ξεκίνησε να υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συγκεκριμένη θεραπεία με τον τραγουδιστή να παθαίνει ανακοπή και να αφήνει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

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Η Ιωάννα Γάκα, αναφέρεται ως γυναικολόγος και γιατρός ολιστικής ιατρικής, με εκτεταμένες σπουδές και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών που συνδυάζουν τη σύγχρονη ιατρική γνώση με ενεργειακές και ψυχοσωματικές προσεγγίσεις. Στο βιογραφικό της γράφει ότι είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικεύθηκε στη Γυναικολογία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία. Είναι διδάκτωρ στη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων, ενώ πραγματοποιεί και δεύτερη διδακτορική διατριβή στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη νόσο Lyme.

Έχει εκπαιδευτεί σε Σωματική Ψυχοθεραπεία, Neural Therapy, Live blood & Dark field microscopy, ενώ συμμετέχει ενεργά σε κλινικές όπως το INUSpheresis και Stem Cells clinic. Στην ιδιωτική της κλινική στην Αθήνα, ενώνει τη συμβατική ιατρική με τις ενεργειακές θεραπείες, εστιάζοντας στη βαθιά θεραπευτική προσέγγιση των γυναικών σε σωματικό, ψυχικό και κυτταρικό επίπεδο.

Στο βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά:

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«Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, για να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου. Στη συνέχεια, ακολούθησα την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και έλαβα μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή στον ίδιο τομέα.