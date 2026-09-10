Η Ιωάννα Γάκα είναι η γυναικολόγος – «ολιστική ιατρός» που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο στο Κολωνάκι έχει σοκάρει τους πάντες και η Ιωάννα Γάκα σύμφωνα με την κατάθεσή της είναι αυτή που πρότεινε στον τραγουδιστή να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία.
Η Ιωάννα Γάκα ξεκίνησε να υποβάλει τον Γιώργο Μαζωνάκη σε συγκεκριμένη θεραπεία με τον τραγουδιστή να παθαίνει ανακοπή και να αφήνει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.
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Η Ιωάννα Γάκα, αναφέρεται ως γυναικολόγος και γιατρός ολιστικής ιατρικής, με εκτεταμένες σπουδές και εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών που συνδυάζουν τη σύγχρονη ιατρική γνώση με ενεργειακές και ψυχοσωματικές προσεγγίσεις. Στο βιογραφικό της γράφει ότι είναι απόφοιτη της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ειδικεύθηκε στη Γυναικολογία και απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μοριακή και Αναπτυξιακή Βιολογία. Είναι διδάκτωρ στη Μοριακή Βιολογία των Ινομυωμάτων, ενώ πραγματοποιεί και δεύτερη διδακτορική διατριβή στις ΗΠΑ με επίκεντρο τη νόσο Lyme.
Έχει εκπαιδευτεί σε Σωματική Ψυχοθεραπεία, Neural Therapy, Live blood & Dark field microscopy, ενώ συμμετέχει ενεργά σε κλινικές όπως το INUSpheresis και Stem Cells clinic. Στην ιδιωτική της κλινική στην Αθήνα, ενώνει τη συμβατική ιατρική με τις ενεργειακές θεραπείες, εστιάζοντας στη βαθιά θεραπευτική προσέγγιση των γυναικών σε σωματικό, ψυχικό και κυτταρικό επίπεδο.
Στο βιογραφικό της αναφέρει χαρακτηριστικά:
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«Ξεκίνησα τις σπουδές μου στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, για να πραγματοποιήσω το όνειρο της ζωής μου. Στη συνέχεια, ακολούθησα την ειδικότητα της Μαιευτικής – Γυναικολογίας και έλαβα μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη Μοριακή Βιολογία, το οποίο εξελίχθηκε σε διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Σχολή στον ίδιο τομέα.
Συνέχισα τις σπουδές μου στη Φυσική Ιατρική (Βοτανική, Ομοιοπαθητική, Βελονισμός, Σωματική Ψυχοθεραπεία, Μικροσκοπία Ζωντανού Αίματος, Νευρική Θεραπεία, Σαμανική Ιατρική). Έλαβα δεύτερο μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στην Κβαντική Ιατρική από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, ΗΠΑ και εκπόνησα δεύτερη διδακτορική διατριβή στο ίδιο Πανεπιστήμιο (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη), με θέμα τη νόσο του Lyme.
Από το 2005, εργάζομαι στο ιδιωτικό μου ιατρείο στο Κολωνάκι, με επίκεντρο την πρόληψη, τη θεραπεία και την εξισορρόπηση της ανθρώπινης υγείας.
Η δουλειά μου στοχεύει στην εξισορρόπηση και ενδυνάμωση του ασθενούς, τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά, σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, σωματικό, ψυχικό, ψυχολογικό). Στο ιατρείο μου, χρησιμοποιώ τις πιο σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία:
Κβαντική βιοανάδραση, Ταυτοποίηση τοξικότητας, Οζονοθεραπεία, Υδροθεραπεία παχέος εντέρου, Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, Προσδιορισμός θεραπευτικών αιθέριων ελαίων, Επιγενετική εξέταση μαλλιών, Ενδοφλέβιες φυσικές θεραπείες, Αποτοξίνωση με INUSpheresis, Θεραπείες πεπτιδίων, PRP προσώπου και μαλλιών, Αυτόλογη θεραπεία με βλαστοκύτταρα.
Όλες οι θεραπείες ακολουθούν την εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων βασισμένων σε τεκμηριωμένα στοιχεία και εξατομικεύονται ανάλογα με τις περιστάσεις».