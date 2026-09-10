Ελλάδα

Τέμπη: Τον Νοέμβριο η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Στο εδώλιο ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security - Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
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Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου θα γίνει η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για τη διαχείριση των βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών που είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Κατηγορούμενοι σε αυτή τη νέα δίκη για τα Τέμπη, είναι ο πρόεδρος του ΟΣΕ το βράδυ του δυστυχήματος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχτηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη των βίντεο και την του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται είναι η υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και η ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, 2023-2025) και η ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, 2020-2023).

Να σημειωθεί πως η δίκη είχε αναβληθεί τον περασμένο Απρίλιο μετά την δήλωση αποχής της τότε προέδρου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας. Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων που είχαν πραγματοποιηθεί κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό σχετικό με το δυστύχημα από τις συσκευές των δικαστικών πραγματογνωμόνων της κύριας δίκης οι οποίοι είναι και μάρτυρες στη δίκη για τα βίντεο.

Αντίγραφα αυτού του υλικού δόθηκαν έπειτα από αίτημα και σε συνηγόρους που δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη συγκεκριμένη δίκη.

Οι κατηγορίες που αποδίδονται στα τρία πρόσωπα αφορούν κατά περίπτωση την μη προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πλήρης ανάκτηση του υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας όταν αυτό παραδόθηκε στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023.

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